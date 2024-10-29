潮男紋身長疹子 「刺青肉芽腫」搞怪

▲1名25歲潮男的四肢黑色刺青處，產生小丘疹。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1名25歲男子追求流行，在四肢刺青，在1次大面積刺青後，黑色顏料區域增生許多小丘疹且感覺搔癢、影響生活，到醫院皮膚科就診。皮膚科醫師羅子焜表示，病理切片發現患者的丘疹起因於皮膚對黑色顏料過敏，引起刺青肉芽腫反應所致，經口服藥1個月治療後，外觀恢復正常，不適症狀也得到緩解。

色素顆粒注進皮膚 恐致多種發炎

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜說明，因刺青須將大量色素顆粒注射進皮膚，可能引發多種發炎狀態，如過敏反應、感染及蟹足腫，甚至皮膚腫瘤，皮膚是最為常見的發炎部位，甚至可能引起全身性炎症如類肉瘤。

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刺青色素主要可分為2組：碳黑和偶氮／多環色素，碳黑（即無定形碳顆粒、印度墨水）主要存在於黑色刺青中；偶氮和多環色素可創造幾乎所有可見光譜的顏色，而刺青色素所含的副產品和雜質，正是可能導致發炎和過敏反應的因子。

羅子焜表示，當大量色素進到皮膚，刺青顆粒可能被免疫系統視為外來物，導致免疫細胞（巨噬細胞）聚集，形成肉芽腫將其包圍。另外，患者若因不適，欲雷射除去刺青，他反倒是不建議的。因為刺青顆粒很小，研究發現，皮膚中的刺青墨水可在血管或其他淋巴組織找到，如肝、脾、腎和肺組織等，倘若以雷射除刺青，可能引發刺青色素全身性擴散，且排入淋巴結的色素可能會與腫瘤轉移混淆，需要進一步淋巴結切片診斷。

▲顯微鏡下，可見皮層內的外來色素周圍，被發炎細胞包圍。（安南醫院提供）

皮質類固醇和抗瘧藥物 有效治療

羅子煜說，在病態生理學，刺青肉芽腫反應屬於肉芽腫性發炎，與類肉瘤類似，目前已證實治療類肉瘤的方法，如局部／全身皮質類固醇和抗瘧藥物，同樣能有效治療刺青肉芽腫。總括來說，刺青肉芽腫是皮膚炎症中較罕見的反應，通常由黑色刺青墨水引起，且難以處理，若民眾刺青後出現不適症狀，建議及早諮詢皮膚科醫師，以獲得有效治療。

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