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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

晚婚晚育不孕遽增 積極就醫點燃「生」機

2024/10/28 05:30

晚婚晚育不孕遽增 積極就醫點燃「生」機

▲醫師指出，不孕症是指夫妻在未採取避孕措施的情況下，經過1年以上仍未能成功懷孕。
（照片提供／尤三立）

文／尤三立

近年來，許多夫妻面臨的不孕症問題。不孕症是指夫妻在未採取避孕措施的情況下，經過1年以上仍未能成功懷孕。這可能源自夫妻雙方的健康或基因問題。女性常見的不孕原因包括排卵障礙、輸卵管阻塞、子宮內膜異位症及子宮肌瘤等；而男性則常見精子數量不足、精子活動力差或性功能障礙導致不孕。

在女性中，不孕最常見的原因有荷爾蒙失調引起排卵障礙、子宮內膜異位症、子宮肌瘤和輸卵管阻塞等問題也可能導致不孕。這些疾病會妨礙卵子與精子的結合或受精卵的著床過程。男性方面，精子質量的下降是導致不孕的主要原因。低精子數、精子活動力不足或形態異常都可能影響受孕能力。醫學報告指出：男性不孕的成因中，睾丸問題和內分泌失調佔據了重要位置，提高睪固酮水平和改善生活方式，對於提高精子質量有密切關系。

在女性方面，晚婚晚育成為現代夫妻不孕的重要成因之一。隨著女性生育年齡的推遲，卵子的質量及排卵的規律性會逐漸下降，這都會增加受孕的困難。此外，男性的睪固酮水平也隨著年齡增長逐漸降低，精子質量因此下降，進一步影響生育能力。這些因素讓越來越多的夫妻面臨不孕的挑戰。

儘管不孕症的成因多樣且錯綜複雜，隨著醫學技術的進步，許多不孕症問題可以通過早期診斷和專業治療得到解決。建議夫妻在面對不孕時，不應過度焦慮，而是應積極尋求醫療協助。

現代生殖醫療技術，例如人工受孕及試管嬰兒技術，已能針對不同的不孕問題提供有效解決方案。透過精準診斷與個人化治療，許多夫妻能夠重新點燃生育希望，實現家庭夢想。

（作者為馨生婦產科診所婦產科主任）

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