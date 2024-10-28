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健康 > 抗老養生 > 運動復健

長期用手勞動族群 提防網球肘上身

2024/10/28 05:30

▲網球肘初期患者接受震波治療，能迅速緩解疼痛。（照片提供／李俊毅）

▲網球肘初期患者接受震波治療，能迅速緩解疼痛。（照片提供／李俊毅）

文／李俊毅

35歲的林先生，在生產線工作，由於長期從事機械操作和搬運，逐漸感到左手肘外側及前臂疼痛。起初，他自行服用止痛藥物，但效果不佳；來院做超音波檢查後，確認為「肱骨外上髁炎」，俗稱「網球肘」，並伴隨肌腱病變及部分撕裂。在接受數次超音波導引注射、震波治療、使用護具及復健運動治療後，他的疼痛明顯緩解，生活及工作能力得以恢復正常。

「網球肘」這個名稱源於網球運動中的拉拍動作。網球選手在進行開球、擊球、抽拍和反拍等動作時，需要頻繁使用手腕及前臂的伸肌群，這種重複動作會導致肘部外側肌腱過度牽扯，從而引發肌腱發炎、損傷甚至撕裂。

許多病人很納悶，不會打網球，卻被診斷為網球肘？其實，網球肘並非網球運動員專屬，只要是長期需提重物或頻繁伸展手腕的職業，如廚師、貨車司機、清潔工及家庭主婦等，皆可能因重複性勞動或不當動作而罹患此症。

當網球肘症狀出現後，治療通常以口服藥物、復健及增生注射，如高濃度葡萄糖水和血小板製劑等非手術方式為主，大多數患者在此階段能顯著緩解。

震波治療迅速緩解疼痛

震波治療是一種有效的非侵入性止痛方式，能促進肌腱和骨骼再生、增強膠原蛋白生成，並阻斷疼痛傳導。對於初期患者，震波治療能迅速緩解疼痛，並搭配復健運動來提升肌耐力，降低復發風險。若疼痛持續超過半年並影響生活，則可考慮微創手術治療，以減少組織損傷並加速恢復。

定期休息減少肌肉疲勞

對於網球肘，預防重於治療，應避免頻繁使用手腕及前臂的伸肌群，並定期休息，以減少肌肉疲勞累積。平時可透過前臂肌肉的伸展運動來提升耐力，降低未來受傷的風險。如疼痛長期無法緩解，建議及早就醫，接受合適的治療，以改善生活品質。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部醫師）

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