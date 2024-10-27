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失眠難入睡 先按摩3穴位
文／陳界均
門診中有不少病人尋求主症狀的醫療外，也會提到有失眠的問題。有人說在床上翻來翻去就是睡不著，有人說閉上眼就夢東夢西，似睡非睡，很累，有什麼方法可以改善呢？
失眠，一般指的是入睡困難或睡眠品質差，從小孩至大人都有可能會出現。造成失眠的原因和機轉相當複雜，通常涉及多方面的因素。
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先要找出睡眠障礙可能原因做改善
◎失眠的原因和機轉
●心理因素：生活或工作的壓力、人際關係的問題都可能引發焦慮，影響入睡和睡眠品質。
●生理因素：如內分泌失調引起甲狀腺功能亢進或低下、疼痛和其他身體不適的症狀。
●生活方式：白天睡太久會影響晚上的睡眠，過量攝取咖啡因、尼古丁或酒精也會。
●環境因素：如噪音和光線，不舒適的床具等。
●醫療條件：睡眠呼吸中止症是一種嚴重的睡眠障礙，需要尋求專業的醫療協助，而某些藥物的副作用也可能導致失眠。
●生物學機轉：失眠可能與大腦中神經傳導物質不平衡有關，如血清素和「去甲腎上腺素」等。生物時鐘（晝夜節律）紊亂，如時差反應或輪班工作，也會影響正常的睡眠─覺醒周期。
●習慣和行為：臨睡前的刺激活動，如使用電子設備（手機、電腦）可能影響褪黑激素的分泌，進而影響睡眠。
建議民眾，處理失眠首先要找出可能的原因做改善，如：改變生活習慣、改善睡眠環境和處理心理壓力等，也可用中醫的穴道按摩來減緩失眠情形。
◎中醫穴位按摩
●安眠穴：可改善失眠、煩躁不安、心悸、頭痛。位於耳後的地方。按摩的方式可以使用點按、指揉、按壓等方式，每次約2-3分鐘，看自己的情況來決定，穴道是左右對稱的，一邊按壓完，再換另一邊同樣操作。
●內關：有安定心神，改善失眠的效果。位於手腕橫紋正中往上約3指處，兩肌腱之間。
●神門：安定心神，改善淺眠、整夜的失眠情況。仰掌，位於前臂掌側、手腕橫紋、靠小指那側的凹陷處。
如果失眠情況持續或更嚴重，建議還是尋求專業的醫療幫助，以便進行適當的診斷和治療。
（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）
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