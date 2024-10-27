ASD早期療育 自閉童也能發光發熱

▲當家長或照顧者注意到孩子在某些發展領域落後於同齡孩子時，應立即尋求專業評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／周傳易

韓劇「非常律師禹英禑」敘述韓國首位自閉症患者當上律師的故事，而在現實生活中，並不是每個人都是非常律師。

3歲的可可（化名）和其他孩童有一些不同，會刻意避免與別人視線接觸，也不太願意跟別人說話，甚至連最親近的爸爸、媽媽都很少對話，完全沒有情感互動，總是沉浸在自己的世界，專注重複地玩那輛輪子能快速旋轉的紅色車車；也很喜歡將積木排列成相當完美的一直線，在做這些事情的時候極度專心，即使大聲叫他也沒有反應，如果強行打斷，就會發脾氣哭鬧，完全無法溝通。

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爸爸媽媽也發現，可可的語言發展明顯比同齡的孩子慢，於是決定帶可可到醫院就診，在經過一系列的評估後，被診斷為「自閉症類群障礙」，持續接受2年早期療育，雖然可可現在還是有點害羞，但在口語表達上已經可以追上同年齡小朋友。

自閉症類群障礙 幼兒期就會顯現

什麼是自閉症類群障礙（Autistic Spectrum Disorders，ASD）？自閉症類群障礙俗稱自閉症，是一種複雜的神經發展障礙，通常在幼兒期就會顯現，特別是語言發展和社交行為有發展落後的狀況，並伴隨著重複性行為和狹隘的興趣範圍。通常語言發展遲緩是父母觀察到的第一個現象，在情感表達和理解他人情感方面也可能遇到困難，有些也會合併動作發展遲緩，由於ASD會影響大腦的多個發展領域，因此在學習新技能時會花費更多時間。

發育中的大腦 具相當大可塑性

研究指出，ASD孩童接受早期療育，能顯著改善生活品質以及發展落後的情況，透過密集的早期療育，包含語言治療、職能治療、行為治療、社交技能訓練等，學習如何與他人互動、理解語言、表達需求及控制情緒等。孩童發育中的大腦其實具有相當大的可塑性，越早開始療育，在未來的生活中越能取得更大進步，因為家庭環境對於孩子的療育效果是至關重要的，父母的積極參與和支持也是成功的關鍵。

當家長或照顧者注意到孩子在某些發展領域落後於同齡孩子時，應立即尋求專業評估，以確保孩子能夠獲得必要的支持，透過及早診斷和早期療育，把握孩子發展的黃金期，助於提升孩童的社交能力、溝通技巧及往後的學習能力，也能減少家庭在未來面臨的壓力，孩子最終能找到適合自己的道路。

（作者為新北市立土城醫院復健科主治醫師）

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