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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

接種利大於弊 破除5大迷思 善用疫苗維持保護力

2024/10/26 05:30

▲破除接種疫苗常見的迷思，善用疫苗提升保護力。（照片提供／余宜叡）

▲破除接種疫苗常見的迷思，善用疫苗提升保護力。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

新冠、流感疫苗從10月1日起，提供65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象同步接種；第2階段則從11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象（未列於第一階段者），流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

但臨床上，有遇到一些民眾對現有疫苗有迷思，因此提供解答。

新冠、流感持續變異 須每年施打

◎迷思1打了疫苗後，我會有感冒症狀！

●解答：流感或新冠病毒疫苗是預防感染流感病毒或新冠病毒後會引發重症，還是有感染一般季節性感冒的風險，但目前沒有研究證實，打了這些疫苗就會引發感冒（圖1）。

▲圖1：目前無研究證實，接種疫苗會引發感冒。（照片提供／余宜叡）

▲圖1：目前無研究證實，接種疫苗會引發感冒。（照片提供／余宜叡）

◎迷思2：之前打過了，所以不用再打了！

●解答：流行性感冒病毒或新型冠狀病毒一直在變異，同時疫苗的保護力也只有1年左右，舊有的疫苗提供的保護隔年將會不足，因此世衛組織每年都會從研究中找出疫苗株，由藥廠製作成疫苗，政府進而採購，提供公費流行性感冒與新冠疫苗接種（圖2）；民眾也可自接種流感疫苗。

▲每年會找出保護力較好的疫苗類型，提供公費接種。（照片提供／余宜叡）

▲每年會找出保護力較好的疫苗類型，提供公費接種。（照片提供／余宜叡）

◎迷思3：每次接種疫苗後，都會身體不適1-2天，所以我不想再打了！

●解答：接種疫苗確實有一定機率不適症狀發生，不論是輕微的發燒、倦怠、接種處痠痛，甚至紅腫等，但時間一過，就可依不同的接種疫苗類型，提供相對1至10年以上不同時間的疾病保護力。

◎迷思4：我從沒打過疫苗，現在也還是好好的！

●解答：隨著病毒變異與細菌的存在，感染病毒與細菌的風險也一直都在，尤其當人體的免疫力下降時，風險就會大幅提升。有人可能因打疫苗後發生重症與死亡，也確實有人從沒有打過疫苗，身體也沒發生什麼狀況！但能確定的是，「接種疫苗能有效減少病毒細菌引發重症或死亡的機率，雖然疫苗極限仍未能將此機率降至零」。

強化保護力 可加打肺鏈、帶狀疱疹、RSV疫苗

◎迷思5：打了流感和新冠疫苗後，還有什麼建議的疫苗？

●解答：除了公費的流行性感冒疫苗與新型冠狀病毒疫苗外，還有公費的肺炎鏈球菌疫苗可接種，建議符合公費規定的族群，儘速接種，若不符合當下公費規定，但屬於高風險群者，可考慮自費接種。

為有效強化自身保護力，各族群可依風險程度與經濟能力，考慮接種帶狀疱疹疫苗（俗稱皮蛇疫苗）、呼吸道融合病毒疫苗（RSV）、子宮頸疫苗（HPV）、A肝疫苗等。

接種疫苗是為了減少病毒或細菌感染，預防下次疾病的發生，而不是治療當下已發生的疾病，因為病毒或細菌不會等我們準備好了才上身，一旦人體免疫力下降，就有可能找到入侵破口，引發疾病，因此接種疫苗，提升保護力，確實是利大於弊的方法。建議選擇疫苗接種，防護更全面（圖3）。（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

▲圖3：選擇疫苗接種，防護更全面。（照片提供／余宜叡）

▲圖3：選擇疫苗接種，防護更全面。（照片提供／余宜叡）

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