5歲童體重1週掉4公斤 竟是糖尿病酮酸中毒

▲民眾可透過指尖血檢測血糖值；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林俊嘉

5歲的阿維（化名）上週開始有感冒症狀，媽媽先帶他至附近診所就診，但症狀沒有改善。到了這週，他的精神與活力明顯變差、反應較遲鈍、呼吸也較急促，且常常半夜口渴，吵著要喝水，尿尿次數也增多，媽媽趕緊帶他來醫院就診。

出現吃多、喝多、尿多、體重減輕症狀

看診前量體重，發現阿維的體重相較上週少了將近4公斤。經檢驗指尖血測血糖，果真高到無法顯示（即600mg/dL以上），驗尿也呈現大量的酮體，診斷為糖尿病併發酮酸中毒，收治小兒加護病房進行治療。

請繼續往下閱讀...

糖尿病一般可簡單分為第1型糖尿病與第2型糖尿病。第1型糖尿病是屬於胰島素依賴型，又稱幼年型糖尿病；第2型糖尿病則屬非胰島素依賴型，又稱成年型糖尿病。兒童糖尿病幾乎都是胰島素依賴型，其成因目前尚無定論，研究顯示，可能與自體免疫有關，尤其是有遺傳傾向的人暴露在危險因子，如病毒侵入、細菌或化學刺激物而引發免疫失調，產生破壞胰臟的自體抗體而導致胰島素分泌不足。

第1型糖尿病的發病高峰在兒童期和青春期，約為5-7歲及10-14歲，但也可能出現於任何年齡，且臨床上約有40％的兒童第1型糖尿病發病時，即以嚴重的糖尿病併酮酸中毒為表徵。

◎兒童糖尿病的症狀

患者起初會有吃多、喝多、尿多及體重減輕的「3多1少」症狀。患者所攝入的糖分，因為體內缺乏胰島素導致細胞無法吸收利用，此時會讓脂肪大量被分解成酮體，以獲得能量，另外血糖因沒有被細胞吸收而持續累積，尿中糖分也隨之升高，導致多尿，甚至脫水的症狀，進而累積更多乳酸和酮酸導致酮酸中毒。嚴重時可能因腦水腫、休克、心律不整、嚴重感染等原因致死。

因此若發現孩子已出現又深又急的呼吸（庫斯莫呼吸，Kussmaul respiration），呼吸帶有水果味，或出現煩躁、嘔吐、腹痛、精神不好等，就須當心是糖尿病併酮酸中毒。

確診第1型糖尿病 須注射胰島素

一旦兒童確診為第1型糖尿病，須依照醫師醫囑及衛教師建議，規則注射胰島素、調整飲食及養成運動習慣，好好控制血糖，防止心臟病、心臟病高血壓、尿毒症、眼睛病變及神經系統病變等併發症的發生。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法