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注意！ 高溫也是心血管殺手

2025/07/05 05:30
注意！ 高溫也是心血管殺手

▲高溫氣候宜適度飲用水分、避免過度曝曬，以降低心血管風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／翁啟仁

民眾常直覺地認為心肌梗塞或腦中風是屬於冬天的疾病，殊不知過高的氣溫亦是心血管疾病的誘發因子；例如3月分媽祖遶境，因天氣酷熱，有信徒步行中剛好心肌梗塞發作，幸得醫療團隊良好照護，病患最後健康出院。近年夏季氣溫屢創新高，有心血管風險之病患，實在不可不慎。

醫：中暑、脫水都可能引爆危機

◎高溫可能誘發心血管疾病的原因

●脫水：高溫導致大量出汗，此時血液相對濃縮，使血液黏稠性增加，易造成血栓的風險。

●熱衰竭與熱中暑：炎熱天氣會導致身體無法有效散熱，可能引發熱衰竭或熱中暑，此時的心臟處於高輸出狀況，對於本身心臟功能已不全的患者，這些情況可能惡化心臟衰竭。高溫亦會導致血管內皮發炎，促成血栓的生成而導致血管梗塞。

●電解質失衡：由於大量出汗，鈉、鉀等電解質流失可能干擾心臟的正常功能，且不平衡的電解質也容易導致心律不整發生。

●血壓波動：血管擴張可能引起低血壓，對於已在服用血壓藥或利尿劑的長輩，更容易併發姿態性低血壓。

◎預防高溫帶來的心血管疾病可以這樣做

●補充水分：工作或運動環境溫度較高，建議在活動前先補充500-600c.c.水分。腎臟病患者與心衰竭患者的水分攝取量，應與醫師討論。

要提醒的是，夏日喝啤酒雖然消暑，但酒精易導致血管擴張與利尿，反而容易導致體液不足，故不宜在活動前飲用。

●避免高溫環境：心血管疾病患者應盡量避免在高溫時段出行，特別是上午10點到下午2點的酷熱時間。建議留在室內，有空調的環境，或選擇陰涼處。

●注意飲食健康：夏季飲食應以清淡為主，避免高鹽、高脂肪的食物。多攝取蔬果類食物，其富含鉀與鎂離子有助於維持電解質平衡，較多的水分、維生素與膳食纖維亦有助於身體健康。

心血管疾病潛在患者需謹慎應對炎熱天氣對心血管造成的負擔；此外，若有呼吸困難、突發胸痛、心悸以及暈眩，應及早尋求醫療協助。

（作者為彰化基督教醫院心臟科主治醫師）

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