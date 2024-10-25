眼淚流不停 鼻淚管阻塞惹禍

▲新生兒中，大約有5-10%因鼻淚管結構未發育完全，有先天性鼻淚管阻塞，其中90%在1歲以前可經由按摩緩解症狀。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

66歲的李先生原本在美國的兒童醫院擔任研究員，左眼因鼻淚管阻塞，持續溢淚、終日淚眼汪汪而視力模糊，難以工作，不得不提前退休，但狀況仍持續惡化，影響生活。2年前回台接受雷射輔助的「微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術」，另闢淚道，終於不再溢淚，能好好看書、看世界，到處遊山玩水。

台中榮總一般眼科主任魏利真指出，鼻淚管阻塞是常見的眼科疾病，依發生年齡分為先天和後天兩種，後天性鼻淚管阻塞則可能由多種原因引起，包括年老退化，中老年人為好發族群，發生率約每萬人中有2人，另外，反覆發炎、放射治療、外傷、感染和鼻腔疾病等，也是鼻淚管阻塞的原因。

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魏利真解釋說，鼻淚管阻塞會導致眼淚無法正常排出，積聚在眼球表面，引起眼淚滿溢、結膜出血，和眼睛分泌物增多等症狀，可能影響視力和生活。治療方法可使用抗生素藥物、氣球擴張術或放置人工淚管等，嚴重時，通常需要手術來疏通堵塞的淚道才能改善，否則患者只能與症狀共存，嚴重影響生活。

內視鏡手術另闢淚道 揮別溢淚

魏利真說，雷射輔助微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，雷射刀具有良好的止血效果和有效的組織穿透能力，可精準切割鼻腔與淚囊黏膜，透過內視鏡從鼻腔內部進行，打開淚囊接通中鼻道，另闢新的淚道讓淚液流通，不從臉部開刀，不會影響眼輪匝肌收縮，完整保存淚管系統的肌肉收縮幫浦功能。

魏利真補充，創新的雷射輔助經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，有健保給付，與傳統經皮式外開手術成功率9成相當，傷口出血量僅為傳統的1/5，術後傷口不紅腫，且可在門診進行無需住院，手術時間短，降低風險，並縮短了恢復期，提供患者另一種治療選擇，不過已有急性淚囊炎者則不適合。

至於先天性鼻淚管阻塞多見於新生兒，通常在出生後數週內顯現，大約有5-10%新生兒的鼻淚管結構未發育完全，在出生後不久便淚眼汪汪，其中90%在1歲以前症狀可經由按摩緩解症狀。

▲魏利真醫師（右）說明，李先生（左）因鼻淚管阻塞，持續溢淚造成視力模糊，接受雷射輔助、微創經鼻內視鏡淚囊鼻腔造口術，不再溢淚，恢復視力。（記者蔡淑媛攝）

▲魏利真醫師指出，鼻淚管阻塞，會導致眼淚無法正常排出，積聚在眼球表面，引起眼淚滿溢、結膜出血和眼睛分泌物增多等症狀。（記者蔡淑媛攝）

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