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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

熟女情緒不穩氣走下屬 蕁麻疹作祟

2024/10/25 05:30

▲慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診，平均長達2年。（台灣皮膚科醫學會提供）

▲慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診，平均長達2年。（台灣皮膚科醫學會提供）

記者林惠琴／台北報導

40多歲劉小姐職場工作繁忙，下班後還要照顧長輩與孩子，開始出現不明紅疹持續發癢，甚至影響情緒卻不自知，直到下屬以無法承受她的「情緒不穩」、「脾氣暴躁」為由提出離職，她才驚覺情況嚴重，進一步就醫確診為「慢性自發性蕁麻疹」作祟。

患者常見「三明治族群」生活上下交迫

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，慢性自發性蕁麻疹誘發因素出現時，比如說壓力、慢性發炎等，就會開始產生蕁麻疹症狀。女性約為男性2倍，門診常見許多「三明治族群」，生活上下交迫、內外夾攻，經常成為壓倒駱駝最後一根稻草。

長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓指出，當皮膚突然出現風疹塊、血管性水腫，甚至兩者皆有，並且持續大於6週，通常以慢性自發性蕁麻疹為大宗。

不過，陳俊賓提到，全身皮膚出現形狀不規則、大小不一的紅疹時，有些人會以為忍一下就好，或是與急性蕁麻疹、過敏等混淆，嘗試調整生活習慣、改善環境、避免特定食物等，卻未就醫治療，造成症狀反覆出現、無法痊癒，因此慢性自發性蕁麻疹病人從出現症狀到確診平均長達2年。

▲台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號，整合蕁麻疹相關資訊。（台灣皮膚科醫學會提供）

▲台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號，整合蕁麻疹相關資訊。（台灣皮膚科醫學會提供）

陳俊賓說明，慢性自發性蕁麻疹大多數與食物、空氣髒污無直接關係，而是自體免疫系統過度活化，進而錯誤地攻擊自身的皮膚組織與觸發炎症反應，導致皮膚血管擴張、組織腫脹，出現膨疹、痕癢、紅斑等，難以自然緩解，大於50%病程長達1年，且大於70%工作效率受影響，同時頻繁發作易合併甲狀腺炎、焦慮症、憂鬱症等多種不同疾病。

台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號，一站整合「國際通用UAS7蕁麻疹檢測表」、「蕁麻疹治療共識」等衛教資訊，加強民眾對於慢性自發性蕁麻疹的認知，也藉由小遊戲助患者了解目前治療控制程度，以及提醒每天記錄病況，回診時更清楚表述症狀，有助醫師決策診斷。

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