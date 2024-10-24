寶寶尿布疹+口腔白斑 當心是黴菌感染

▲王瑄惠醫師檢查新生兒的情形；圖中寶寶與本文無關。（照片提供／王瑄惠）

文／王瑄惠

日前一位新手媽媽帶剛出生1個月的女寶寶來門診。寶寶一直哭鬧不止，打開寶寶的尿布，紅通通的小屁股可以想像寶寶有多麼疼痛。

確診鵝口瘡

媽媽說，寶寶最近胃口變很差，甚至拒絕喝奶，所以趕快帶來求診。進一步檢查發現寶寶口腔有白色斑塊，診斷為鵝口瘡（口腔念珠菌感染）也就是黴菌感染的一種，這在新生兒寶寶是常見的黴菌感染引發「鵝口瘡」和尿布疹。所幸給予抗真菌藥物後，並教導媽媽如何清潔寶寶口腔．2-3天後，寶寶明顯好轉。

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剛出生的寶寶皮膚和口腔黏膜非常敏弱，尿布疹及鵝口瘡是很常見黴菌感染的問題，特別要注意。

鵝口瘡具有一定的傳染性，若媽媽的乳頭感染了念珠菌（黴菌），也可能通過哺乳傳染給寶寶，形成交叉感染。反之，如果寶寶患有鵝口瘡，念珠菌也可能會通過母乳餵養傳染給媽媽的乳頭，導致乳頭感染（念珠菌性乳頭炎）。

哺乳媽媽慎防交叉感染

當寶寶有尿布疹情形時，家長要同步檢查寶寶的其他部位是否有異狀，案例的寶寶同時患有尿布疹及鵝口瘡，類似情形通常會建議媽媽按照醫師的指示，採用抗黴菌藥物塗抹口腔裡面，再以抗黴菌乳膏塗抹在寶寶尿布區域。同時也要徹底清潔消毒寶寶的奶瓶、奶嘴等用品，通常經過1週的治療，寶寶的口腔和皮膚問題都能得到良好的控制。

在此也提醒，當寶寶的皮膚出現尿布疹時，要去仔細區分是一般尿布疹，還是黴菌感染。一般尿布疹可以讓寶寶有些時間不穿尿布，讓皮膚自然通風乾燥，勤換尿布。但有不少媽媽，因為寶寶尿布疹就更頻繁使用濕紙巾，或過度清潔，這樣反而引發反效果，因為特別是含有酒精或香料的濕紙巾，可能會加重皮膚刺激，過度清潔也會刺激皮膚，此時，建議以溫水輕柔清潔寶寶的皮膚即可。

同時，必須同步觀察寶寶口腔內部（包括舌頭、牙齦、口腔內壁）是否有異狀，若出現白色或奶狀斑點，或是皮膚皺摺處有薄膜狀鱗屑紅斑，就有可能是黴菌感染，一定要儘速就醫。

寶寶的尿布疹持續不退、口腔異常或食慾不振等嚴重症狀，建議及時帶寶寶就醫，仔細檢查，此時會需要醫師開立處方專門的外用藥膏或口服藥物，以進一步治療。

（作者為育禾婦幼診所小兒科主任）

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