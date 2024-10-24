大叔突發水腫誤認發福 快速進展型腎絲球腎炎惹禍

▲醫師透過超音波檢查發現患者的腎臟腫大，且出現腎臟皮質異常（變白）症狀，研判是急性腎炎發作。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

50歲王先生發現連續多日下肢水腫，一開始以為是中年發福，決定每晚跑步減肥，但狀況依舊日益惡化，就醫檢查才發現肌酸酐及蛋白尿數值飆高，初步判定為急性腎衰竭，之後確診是「快速進展型腎絲球腎炎」引起，所幸經過5次血漿置換術及給予大量類固醇藥物後，腎功能逐步恢復，水腫迅速消除，總算順利出院。

少見但非常致命

快速進展型腎絲球腎炎是1種少見但非常致命的急性腎衰竭疾病，會使腎功能在短時間內迅速惡化，甚至有些患者必須立即進入短期透析，如果不及時治療時，可能會進入末期腎病需要長期透析。由於患者肌酸酐突然從正常值1.09mg/dL飆升至6.74mg/dL，且伴有嚴重蛋白尿6996mg/g，另外，腎臟超音波也發現腎臟有點腫大，腎實質有些變白，因此確診為快速進展型腎絲球腎炎。

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至於造成快速進展型腎絲球腎炎的原因，可能與自體免疫疾病有關，例如紅斑性狼瘡、IgA腎炎或古巴斯捷氏症候群等，根據患者的病史研判，可能與全身性血管炎有關，經腎臟切片後證實是「周邊抗嗜中性白血球細胞質抗體（p-ANCA vasculitis）」引起的血管炎。

考量此症進展相當快速，必須及時準確診斷並立即治療，通常一開始就會安排血漿置換術，利用新鮮血漿置換患者的血漿，以去除體內有害的自體免疫抗體，再服用大劑量的類固醇藥物，抑制新的抗體產生，因此，醫療團隊為患者進行5次血漿置換術和類固醇治療，總算讓他的肌酸酐逐漸下降，蛋白尿也逐漸恢復，水腫也隨之迅速消除。

未及時治療 恐終身洗腎

提醒民眾，急性腎衰竭患者腎臟功能會在短時間內（通常幾天或幾週內）突然惡化，可能是由多種原因引起，像是低血壓、藥物毒性、腎小球疾病等，必須找出根本原因，才能對症下藥，在短時間內挽救腎臟功能，而快速進展型腎絲球腎炎又更危急，若未及時發現並治療，很容易造成不可逆的腎功能傷害，甚至需要終身接受透析或腎臟移植。

提醒民眾若發現有突發性水腫、蛋白尿或血尿等症狀，應儘速赴醫接受治療，才有機會恢復腎功能，避免永久性的傷害。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

▲超音波檢查影像顯示腎臟皮質異常。（照片提供／林軒任）

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