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黴漿菌抗藥性7成 病童吃二線藥才有效
記者林惠琴／台北報導
抗生素抗藥性若持續惡化，未來恐無藥可用。醫師指出，以今年黴漿菌疫情為例，達7成個案出現抗藥性，病童要吃到二線藥物才有效，呼籲民眾落實「四不一要」，改善抗藥性現象。
台北醫學大學附設醫院（簡稱北醫附醫）感染科主任莊涵琄表示，過去10年抗生素抗藥性比例上升3倍，預估2035年全球平均壽命恐縮短1.8年。像是今年黴漿菌疫情達7成個案出現抗藥性，連病童過去吃3天可康復的一線藥物也逐漸失效，必須吃到二線用藥。
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醫呼籲落實「四不一要」
台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，民眾日常生活可實踐「四不一要」原則，包含「不」主動要求抗生素、「不」自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」隨便停藥，以及「要」遵守醫囑使用抗生素。同時透過「診間三問」與醫師溝通，包含藥物有沒有抗生素？抗生素要吃多久？服用抗生素應小心什麼？
疾管署長莊人祥也表示，行政院已通過「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，預計明年投入2億元，期盼5年內達成抗生素用量減5%等7大項目標。
為響應每年11月「世界抗生素認知週」，北醫附醫攜手疾管署、台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會，昨起至本週五舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，希望藉此提升民眾對正確使用抗生素的認識。
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