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泰北少年漏斗胸手術 終於可睡好覺

2024/10/23 05:30

▲楊以信從打籃球中，找到自信。（嘉基提供）

▲楊以信從打籃球中，找到自信。（嘉基提供）

記者丁偉杰／嘉義報導

來自泰北金三角的16歲華僑少年楊以信罹患先天性漏斗胸，由於胸壁內凹狀況日益嚴重，影響心肺功能，在各界幫助下，本月來台到嘉義基督教醫院接受手術重拾健康。他說，終於可以好好睡一覺，迫不及待想回家，吃媽媽煮的綠咖哩，然後痛痛快快地打一場籃球！

重拾自信 盼痛快打一場籃球

嘉基胸腔外科醫師甘錦康表示，漏斗胸是1種先天性胸廓畸形，會壓迫心肺，影響呼吸功能，因患者胸前會有不正常的凹陷，像是可盛水的漏斗而得名；平均每300-400人中，就有1人罹患漏斗胸，男性發生機率大約是女性4倍，建議若家中孩子有胸廓畸形現象，應及早就醫，以免延誤治療時機。

楊以信的父親楊崇明說，兒子曾在當地求醫，醫師建議持續觀察，待病況隨著身體成長而改善，但多年來並未改善，反而呼吸越來越不順、容易疲倦，讓兒子對任何活動都提不起勁。

2年前，一位來到村子的籃球教練發現楊以信身材條件不錯，鼓勵他嘗試籃球，自此他愛上籃球運動也參與比賽，並從中找到自信。

楊以信說，漏斗胸困擾如影隨形，每次打籃球，最多只能撐10分鐘就氣喘吁吁，提早下場；胸壁內凹狀況日益嚴重，導致他夜夜難眠，白天精神不濟，成績一落千丈。

▲楊以信罹患先天性漏斗胸，術前術後比較圖。（嘉基提供）

▲楊以信罹患先天性漏斗胸，術前術後比較圖。（嘉基提供）

經過手術後，楊以信終於可以好好睡一覺，他開心說：「迫不及待想回家，吃媽媽煮的綠咖哩，然後痛痛快快地打一場籃球！」

嘉基國際長陳俊和表示，楊崇明在當地戒毒村擔任教師，照顧許多受毒害影響的孤兒，儘管楊家經濟困難，仍不放棄治療。這次手術除了甘錦康捐出手術費，該院員工也自願捐款，感謝各界慷慨相助，幫助楊以信順利完成手術。

▲甘錦康醫師（後排右1）與楊以信（前）及其父親楊崇明合影。（嘉基提供）

▲甘錦康醫師（後排右1）與楊以信（前）及其父親楊崇明合影。（嘉基提供）

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