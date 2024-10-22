「喪屍煙彈」頻釀憾事 部立桃醫提供戒癮專診

▲使用新興毒品喪屍煙彈後頻釀憾事，衛福部桃園醫院提供成癮治療門診，協助民眾戒除治療服務；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（桃園醫院提供）

記者鄭淑婷／桃園報導

近期發生數起使用「喪屍煙彈」後駕車上路釀禍憾事，且肇事者大多都是年輕族群，衛福部桃園醫院表示，此類新興毒品沒有藥物可直接戒除心癮，民眾有意求助卻無門，為此於10月起每週二下午開設成癮治療門診，除提供地檢署轉介緩起訴戒癮治療服務，也陪伴有意戒癮的民眾探究成癮根源。

桃園醫院成癮治療科主任蘇柏文表示，依托咪脂（Etomidate）原是醫療使用的麻醉藥劑，常被濫用，並摻入電子煙油中。施用後會有無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，所以被稱為「喪屍煙彈」，近年依托咪脂濫用在國外開始受到重視，國內也在今年8月納入毒品列管，有些人使用後出現肌肉不自主抽動、意識混亂的狀況情形，長期使用可能導致人體腎上腺素生成受抑制，如果合併酒精或其他毒品，會引發呼吸抑制等危及生命的狀況。

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蘇柏文表示，年輕族群使用依托咪脂這類新興毒品，常與追求放鬆紓壓或難以面對生活與職場壓力有關，常合併潛在的憂鬱或焦慮而未尋求專業治療，除了藥物治療緩解焦躁情緒與睡眠障礙，桃園醫院成癮治療科運用薩提爾模式冰山隱喻，引導求助民眾不只是關注物質使用，也一同探究物質使用背後的根源和沒有說出的心裡話，找尋面對壓力的其他策略。

蘇柏文表示，戒癮是一條漫漫長路，但相信「問題不是問題，如何應對問題才是問題」，若自己或親友需要戒癮治療，可善用毒品治療費用補助方案，透過藥物治療搭配心理諮商，讓專業人員陪伴戒癮，如有相關疑問，可透過成癮治療科電子郵件substance@mail.tygh.gov.tw或向桃園市毒品危害防制中心諮詢（03）-3341066。

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