「黑色素顯微移植術」 趕走惱人「白斑症」

▲陳男經移植健康皮膚中的黑色素細胞，逐步有效恢復膚色。（光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

40多歲陳姓男子5年前開始右眼上下眼皮、臉頰、眉毛及睫毛等處逐漸出現白斑，宛如黑白郎君，嚴重影響日常社交，但嘗試中西醫或民俗療法，始終未見改善，經求治光田綜合醫院整形外科主任吳文宏自費進行「黑色素顯微移植手術」，術後3年，連眉毛也逐漸變回黑色了。

術後3年 連眉毛也變黑

光田醫院指出，在台灣約有46萬人受到不同程度的白斑症困擾，50%的患者會在20歲前發病，青春期更是發病的高峰期。白斑是由於皮膚內黑色素細胞死亡所致，形成白色斑塊，因外貌改變致患者在人際互動和心理健康上常受到極大影響。

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吳文宏指出，白斑症可透過紫外線燈照、藥物及黑色素顯微手術移植等3種方式治療。其中，紫外線燈照治療是透過窄波UVB311刺激黑色素生成，對於許多皮膚疾病均有顯著成效，若治療2個月無效，建議停止照射，並更換治療方針，以免過度曝曬致癌。

藥物治療則可外用類固醇藥膏，搭配口服免疫調節劑。但要注意的是，常塗抹類固醇藥膏可能使白色斑塊處皮膚變薄。若白斑範圍較多或遍布全身，塗抹藥膏效果有限。

黑色素顯微手術移植主要提取患者健康皮膚中的黑色素細胞，使用顯微技術移植到白斑部位，能夠有效恢復膚色，特別適合於白斑面積較大的患者。

吳文宏表示，白斑症目前尚無特定的預防方式。治療過程中需要耐心，並與醫師密切配合。隨著「黑色素顯微移植手術」的發展，利用自體細胞進行移植，患者僅需時間讓膚色逐漸融合，達到一致的色階。這項技術為許多在傳統療法中未見成效的患者提供了有效的治療選擇，改善皮膚狀況，重建自信。

▲吳文宏醫師表示，陳男術後經過3年追蹤，連眉毛也逐漸變回黑色。（記者歐素美攝）

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