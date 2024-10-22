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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「微創腹腔鏡」結合光影風電 「開刀」不再讓人頭皮發麻

2024/10/22 05:30

▲腹腔鏡手術具有傷口小，術後疼痛減輕，復原速度快等特點。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲腹腔鏡手術具有傷口小，術後疼痛減輕，復原速度快等特點。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／張維容

「先生，你這個狀況可能肚子需要開刀喔！」不論是膽囊炎、闌尾炎、消化性潰瘍出血、胃腸破裂等急性腹症、或是胃癌、肝腫瘤、胰臟癌等腹內腫瘤，聽到「肚子開刀」，往往讓人聯想到肚皮上那條長達數十公分的刀疤而頭皮發麻。

沒了大傷疤 減輕疼痛感

時至今日，微創手術的演變翻轉了過往的大傷疤，利用小傷口及創新的手法，將過往像蜈蚣百足的傷疤幻化成隱身在皮膚皺摺的橫紋，縮小了疾病在身體外觀踩下的痕跡，也減輕了患者的疼痛感、加速回歸生活日常！

在近數十年間，腹腔鏡手術集結了光（光源）影（影像）風（氣腹）電（腹腔鏡能量器械）4大元素的多元發展下成了今日外科醫師的日常。

◎腹腔鏡手術具備以下特點：

●傷口小而精準且全面：腹腔鏡手術過程中，藉由病人腹部1-3公分大的小傷口，套管使用腹腔鏡探看及各種長器械操作（如圖），將過往需要層層扒開才能到達的深部臟器（例如肝臟、胰臟、腎上腺等），轉變成數個小傷口即可著手處理，在氣腹環境下，更能全面巡邏腹腔內的各個角落，增加疾病診斷的準確度。

●立體而直覺的手術視野：影視系統的進步讓3D不被侷限在電影院的觀眾眼裡，同樣應用於開刀房腹腔鏡的視覺呈現，對於困難且須精細操作的手術，提供給主刀者一個更立體而直覺的手術視野，讓手術團隊以更通暢的節奏進行精緻且高品質的手術。

●能量器械的靈巧迅速：能量器械的發展不論是電燒刀、諧波刀、雷聲刀或是組織凝集儀等，一次具備剝離組織、切割和燒灼止血等多項功能，有效縮短手術時間及降低出血量。

●術後疼痛減輕，復原速度快：病人最有感的疼痛度不僅隨著傷口的長度大幅降低，也減少對止痛藥物的依賴，術後即可起身更加速復原速度，降低術後因肺部塌陷擴張不全而引起的肺部併發症，進而減少住院天數；手術後最無可避免的沾黏，也隨著微創，減少對腹壁組織破壞的程度，大幅降低組織發炎及沾黏腸阻塞的風險。

（作者為彰化基督教醫院一般外科主治醫師）

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