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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

輕度頻尿 熱敷艾灸可改善

2024/10/22 05:30

▲子宮脫垂是高齡婦女深感困擾卻難以啟齒的疾病。（照片提供／林晏如）

▲子宮脫垂是高齡婦女深感困擾卻難以啟齒的疾病。（照片提供／林晏如）

文／林晏如

68歲的柯媽媽，原本很喜歡跟老伴出遊，但近1年來變得不喜歡出遠門，且常抱怨明明沒喝很多水，卻仍頻尿。經婦產科診斷原來是第2度子宮脫垂，她不希望手術，前來中醫門診求助。

「子宮脫垂」是指子宮從正常位置沿陰道下垂，依下降到陰道的不同位置，區分為子宮頸還未出陰道口的第1度到最嚴重的子宮體外露的第4度，過程中可能伴隨小腹下墜感、腰痠、頻尿、尿失禁、解尿困難或便秘等症狀。生產次數多、停經、年齡長與搬重物工作都是加重因子。

中醫對此情形稱為「陰挺」，首見於《針灸甲乙經》:「婦人陰挺出…照海穴主之」，《千金方》則稱:「陰菌、陰痔」，《葉天士女科》覺得多發生於產後，故亦有「產腸不收」之詞。綜觀書中多認為此症以「虛」為主因，又分為氣虛與腎虛。

◎中醫認為，尿失禁分2型

●氣虛型：面色萎黃或蒼白，時會頭暈，動輒疲累懶言，臨床多以補中益氣，升陽舉陷的黃耆、白朮、升麻、人參等治療之。

●腎虛型：面色黯淡，常會腰痠、腿軟、耳鳴，這時多給予補腎固脫，益氣升提的杜仲、地黃、山藥、山茱萸等中藥。

除了內服藥，配合骨盆肌訓練的凱格爾運動同樣重要。

近代研究指出，電針與艾灸都有增加盆底肌張力，減少彈性纖維及膠原蛋白的損傷，減緩下墜感、漏尿等症狀，提升生活品質。因此，在中藥與電針治療外，也讓王媽媽熱敷肚臍的神闕穴，以及肚臍以下的氣海、關元與兩側的子宮穴貼灸（圖1、圖2）。

柯媽媽在復健、中藥、電針與艾灸4者併用下，已經可以開心出遊一整天，同時頻尿與腰膝痠軟的情況也改善許多。

（作者為寶山中醫診所副院長）

▲圖1：治療穴位。（照片提供／林晏如）

▲圖1：治療穴位。（照片提供／林晏如）

▲圖2：貼灸在腹部穴位上，可助陽氣提升。（照片提供／林晏如）

▲圖2：貼灸在腹部穴位上，可助陽氣提升。（照片提供／林晏如）

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