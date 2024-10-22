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少吃「澱粉」防阿茲海默症？ 兩者無關啦！

2024/10/22 05:30

▲阿茲海默症的類澱粉蛋白是一群病理性的纖維蛋白質，和一般人熟知的澱粉無關；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲阿茲海默症的類澱粉蛋白是一群病理性的纖維蛋白質，和一般人熟知的澱粉無關；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

葉小姐是1位熱心公益的志工，每次失智症的講座都會看到她認真做筆記。這次在社區的演講結束後，她主動提問：「你剛剛說的類澱粉蛋白是阿茲海默症的病因，不正常地堆積在大腦，所以才破壞腦細胞，那我們如果要預防阿茲海默失智症，是不是就要減少它的堆積，少吃一點澱粉會有幫忙嗎？」

病理「類澱粉蛋白」和食用澱粉不一樣

她的問題直指核心，失智症是1個症候群，而阿茲海默症是1個有明確病理的疾病，阿茲海默症的主要病理就是「類澱粉蛋白」。一般人聽到類澱粉蛋白，很直覺地會想到「澱粉」，但是我卻在衛教過程中，忽略掉說明二者的區別。

在100年以前，阿茲海默症病人往生後的大腦切開，必須使用染色技術才能在顯微鏡下觀測。當時使用不成熟的碘染色，所以一度誤以為是澱粉。後來才區分出來這種不可溶的纖維蛋白質，而稱作「類澱粉」。由於歷史上的沿用，現在我們依舊稱這個病理為「類澱粉蛋白」，但是跟吃的「澱粉類」沒有關係。

類澱粉除了堆積在大腦中，也有其它的罕見疾病，是堆積在血管或周邊神經，不見得與失智症有關。簡而言之，類澱粉就是一群特殊的病理蛋白質。

至於我們要吃什麼或做什麼才可以減少類澱粉蛋白在大腦堆積呢？這個問題的答案是屬於諾貝爾獎的等級，我們目前還真的不知道有什麼良方妙藥可以預防堆積，但是知道遺傳基因APOE4，會讓腦中類澱粉蛋白堆積增加，而容易形成阿茲海默症。

葉小姐聽了後覺得有點失望：「這麼說，我們沒辦法做什麼來減少類澱粉蛋白…」我回答她：「目前對阿茲海默症已經有免疫新藥能夠清除，美國已經有1年使用經驗，還在等待長期效果。此外，中游的濤蛋白與微小管破壞，或是下游的神經細胞崩解死亡，還有好多個切入點正在深入研究呢！」

阿茲海默症的病因在於大腦類澱粉蛋白堆積，但是少吃一點澱粉，或少吃一點蛋白，都跟預防或治療阿茲海默症沒有關係。我們可能改變不了先天遺傳的控制，但是免疫新藥已經帶來一線希望，中游與下游的防堵也逐步研究中，還有很多的醫學新知值得關注！

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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