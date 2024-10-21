思覺失調症常自認沒病 6大方法提升病識感

▲思覺失調症患者無法分辨現實與幻想，因此常難以意識到需要醫療協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃斯聖

小華（化名）今年30歲，大約在20歲左右開始出現異常行為，例如幾天不洗澡、不換衣服、自言自語，未能完成學業，還會無故騎車到外地、去超商未付錢就離開，並自覺聽到耳邊有聲音指示。他相信有人在背後陷害和控制他，但困惑家人為何不相信，也不覺得自己有病，因此不願意就醫及服藥控制病情。

無法分辨現實與幻想

像小華這樣的案例並不少，尤其是在思覺失調症患者身上，缺乏「病識感」是很常見的。

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所謂「病識感」指的是個案對自己症狀和精神疾病的覺察。整體來說，病識感包括對疾病的態度、對症狀的認識及覺察、判斷原因及體悟疾病症狀對生活影響的能力。思覺失調症患者因妄想等症狀堅信不合理的想法，且無法分辨現實與幻想，因此常難以意識到需要醫療協助。

◎面對患者缺乏病識感，可以這樣做

●改善及穩定症狀：需要與醫師配合，持續於門診追蹤治療。通常症狀在治療後平穩，可以讓個案感受到治療的好處。

●妥善處理情緒及憂鬱問題：通常個案如果合併憂鬱症狀，其病識感較好。在陪伴病人時，病識感改善後，伴隨的憂鬱也要同時妥善照顧。家人或朋友多傾聽、支持與陪伴，可讓個案情緒有出口。

●改善治療的配合度：個案如果服藥不規則造成病情不穩定會影響病識感。建議朋友或家人能夠督促吞服藥物，也可與醫師討論是否有其他給藥治療方式，例如長效針劑相較於口服藥物，可改善病人的遵醫囑率、病情復發率、住院率及個人與社會功能。

●參加教育性的演講或課程。

●增強對症狀應對的能力：與當事人討論症狀的內容及過程，可以提升對症狀的內省及覺察能力，也可參加團體或個別形式的治療。

●提升自主性及自我照顧能力：例如參加社區復健中心或醫院的日間留院病房的活動。

（作者為彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師）

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