人生下半場 存老本更要存骨本

▲無論有沒有骨質疏鬆，民眾都要注意保骨、存骨的重要性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

骨折危機來襲，隨著大量人口老化，骨質疏鬆已被世界衛生組織列為全球第二大流行病，僅次於冠狀動脈心臟病，而台灣髖骨骨折機率為亞洲第1、世界第9，存骨本成為國人重要課題，專家指出，無論有沒有骨質疏鬆，民眾都要注意保骨、存骨的重要性，除了補鈣，「對抗地心引力運動」也已證實有明顯增加骨量效果。

台灣髖骨骨折機率亞洲第1

中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓指出，骨質疏鬆症是「沉默殺手」，沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，約每3名台灣女性就有1人一生中會遭遇骨折，而每5位男性中也有1人躲不過骨折危機，尤其65歲以上民眾若發生髖部骨折，一年內死亡率高達36%，比癌症更加致命。

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多做對抗地心引力運動 增加骨量

陳崇桓表示，骨折後健康問題接踵而至，就像骨牌效應，會出現褥瘡、肺炎、尿道炎等感染，長期臥床也會影響營養和情緒，如未及早治療，骨折後3至6個月內再度骨折的風險更會增至5倍。

陳崇桓提醒，骨質量約在25歲達到巔峰，40歲後逐年流失，抽菸、飲酒、體重過輕等，都會增加罹患骨質疏鬆的風險。民眾可透過「駝、矮、痛」這3症狀自我檢測，此外DXA骨質密度檢查準確性高、輻射劑量低，建議「65歲以上停經女性、70歲以上男性、長期使用類固醇患者、50歲以上曾有骨折史或有骨質疏鬆症危險因子」這四類民眾，定期進行檢測。

▲負重運動可增加骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

國健署調查顯示，65歲以上的國人有18.2%自認有骨質疏鬆。慢性疾病防治組組長吳建遠指出，想增加骨密度，可多做「對抗地心引力運動」，每週至少運動150分鐘，負重運動可增加骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌少症發生，降低跌倒和骨折的風險。

遠離骨鬆 補鈣攝取足夠維生素

吳建遠表示，抽菸和飲酒過量也會加速骨質疏鬆的流失，民眾應避免久坐生活方式，建議避開日光直射時段，每週2至3次、每次10至20分鐘的適當日曬，以補充維生素D，促進鈣的吸收。

飲食方面，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，牛奶、起司片、小魚乾、黑芝麻、海帶、髮菜等都是補鈣好選擇，除了補充鈣，日常也要攝取足夠的維生素D、維生素K、礦物質鎂等，才能幫助鈣質吸收，達到保骨成效。

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