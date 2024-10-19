「行走的肺炎」日本大流行 女大生赴日探親小感冒 回台確診黴漿菌肺炎

▲醫師看診中；圖中患者與本文無關。（記者黃旭磊攝）

記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導

日本感染黴漿菌肺炎患者創10年新高，亞大醫院兒科觀察，近1週來感染住院病童增加，11個病童中，就有5人患罹患黴漿菌肺炎，部分病童「肺部X光顯示白了一片」；台中醫院也有1名台日混血女大生上個月從日本返台確診感染黴漿菌併發壞死性肺炎。醫師提醒，若出現久咳不癒、發燒或喉嚨痛應盡速就醫。

亞大醫院兒科主治醫師鄭詩橤指出，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，全年可見感染案例，潛伏期約1至4週不等，傳染力極強，感染途徑多經飛沫傳染。若發燒天數超過3天，咳到有微喘狀況應儘速就醫，平常也需戴口罩、勤洗手，避免與流感「合併感染」導致病情加重，尤其秋冬流感、黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）及腸病毒等呼吸道疾病流行高峰。

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台疫情蠢動 亞大醫院：近一週住院病童增

亞大醫院兒科診療區數日以來咳嗽聲不斷，院方發現症狀以發燒、久咳不癒及喉嚨痛最多，部分出現肺炎徵狀經胸部X光查出有白斑，經抽血檢查血清抗體或快篩確診肺炎黴漿菌，部分導致同學及家人接連「中鏢」感染；過敏兒久咳易引發過敏性氣喘，會讓病情拖久，治療過程更加棘手。醫療團隊使用健保給付抗生素治療，病童久咳不癒，甚至咳上1至2個月進出醫院重複感染，再使用四環素類抗生素治療。

台中醫院家醫科主治醫師張祐維表示，秋後日夜溫差大，門診陸續出現黴漿菌肺炎患者，較去年同期約多3成。1名22歲台日混血女大生，今年暑假到日本探親，上個月返台後，出現咳嗽和低度發燒，到住家附近診所就醫1週未改善，還出現呼吸喘、食欲不振，進一步檢查確認感染黴漿菌併發壞死性肺炎，抗生素治療10天才出院。

張祐維指出，黴漿菌肺炎有「行走的肺炎」之稱，好發於5歲以下幼童與年長者，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，通常症狀較輕微，持續較久，但併發症通常不會太嚴重，通常治療5到7天痊癒，像這名女大生年輕且併發壞死性肺炎則相當少見。

▲胸部X光查出病童肺部出現病變。（亞大醫院提供）

▲X光顯示，女大生的右肺下方白成一片。（記者蔡淑媛翻攝）

▲張祐維醫師說明女大生的病情。（記者蔡淑媛攝）

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