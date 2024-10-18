陰莖環重振雄風 當心拔不下來

▲男性若有勃起功能障礙的問題，應就醫找出根本原因；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林承鴻／台北報導

居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，都是男性勃起功能的「沉默殺手」。1名中年男子看到標榜能加強勃起硬度與持久性的陰莖環，心動買來使用，沒想到套上後卻拔不下來，所幸在醫師協助下順利取下；醫師並不建議患者使用陰莖環，若一定要使用，塑膠材質較易取出，也提醒適度運動搭配健康飲食和規律作息，才是重振雄風的關鍵根本。

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師許哲維指出，類似的「陰莖絞勒」國內過往相關案例較常發生在老年人身上，長期臥床合併尿失禁，使用尿套時因照護者疏於注意，進而導致陰莖絞勒；不過近年來不少人使用陰莖環，需特別注意。

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改善勃起功能障礙 醫籲就醫才能治本

許哲維說，使用陰莖環時，須避免使用金屬材質，建議以塑膠材質為主，萬一有突發狀況也比較好處理；然而各種「助性」的方式均有其優缺點，建議與醫師充分溝通諮詢後，選擇最適合自己的處理方式。

許哲維表示，至於勃起功能障礙問題的治療，臨床上會詢問病人相關病史和評估其風險因素，進一步抽血或安排相關檢查，最後針對病人不同需求給予後續治療，可能的治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主。

許哲維提醒，若發現有血精、血尿等問題時，應積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方；適度運動搭配健康飲食和規律作息，才是重振雄風的關鍵。

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