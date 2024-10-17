接觸豬隻沒洗手 感染豬型鏈球菌腦膜炎

▲楊自強醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

53歲林姓男子是中部養豬業者，他出現感冒症狀、高燒不退、脖子僵硬、劇烈頭痛與耳鳴等症狀，經轉院到童綜合醫院檢查，確認受到豬型鏈球菌感染導致腦膜炎，入住加護病房，並由神經內科主任楊自強給予抗生素治療，住院18天出院返家休養。

楊自強表示，豬型鏈球菌腦膜炎是豬型鏈球菌侵入人體腦部腦脊髓液，造成腦膜炎，還可能引發敗血症、心內膜炎、關節炎及支氣管肺炎等。受感染原因主要是因人體傷口、黏膜接觸病菌，或食用未煮熟的豬肉，潛伏期為數小時到3天就會發病，林男是飼養豬隻的業者，他本身罹患糖尿病、高血脂等慢性病，免疫力比較弱。

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醫籲處理生豬肉 避免傷口直接接觸

林男表示，雖然他雙手沒有傷口，但他在發病前才剛拔完牙，到養豬場接觸過豬隻後，也沒有洗手就碰觸口腔，導致細菌經由口腔既有傷口侵犯腦部，造成腦膜炎，並導致右邊聽力受損。

楊自強指出，林男在發病當日即儘速就醫，到院時雖已昏迷，經由醫療團隊進行相關檢查找出病因，並給予最適切的處置治療，才能將傷害降到最低。若延遲就醫治療，可能併發毒性休克症候群，會有生命危險。

楊自強呼籲，民眾勿生食豬肉，豬肉、內臟或豬血應煮熟，料理過程也要使用不同砧板或器皿來避免生、熟食混雜，進而導致交叉感染；處理生豬肉、豬內臟或豬血時，也要注意接觸的皮膚應該做好防護，避免傷口直接接觸，處理後也應徹底洗手。另外，飼養豬隻或屠宰業者，也應更加注意個人衛生，碰觸豬隻後，應做好清潔工作。

▲豬肉勿生食，豬肉、豬內臟或豬血應煮熟。（記者張軒哲攝）

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