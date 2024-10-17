婦人常打破碗碟 類風濕性關節炎作祟

▲孟家駒醫師呼籲民眾不要輕忽關節疼痛問題。（澄清醫院中港院區提供）

記者蘇金鳳／台中報導

1位42歲婦人近來因手指關節腫痛無力，煮飯炒菜後，盛裝飯菜時，經常摔破碗碟，覺得有異求醫，經診斷婦人罹患類風濕性關節炎，透過超音波檢查，發現多個手指關節有關節炎，且雙手腕關節發炎，經免疫藥物治療，已大幅緩解類風濕性關節炎的痛苦，整個療程都有健保給付。

免疫藥物治療 緩解關節腫痛無力

澄清醫院中港院區免疫風濕科醫師孟家駒表示，經由身體檢查、按壓該婦女的手部各關節，發現多隻手指的掌指關節、近端指間關節、雙手的腕關節都有腫脹、疼痛的情形，再經由抽血檢查，發現類風濕因子陽性、發炎指數偏高，經超音波檢查後發現，雙手的掌指關節、2個近端指間關節、雙手腕關節都有發炎的情形，符合類風濕性關節炎的典型特徵，確定罹患類風濕性關節炎。

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▲婦女經超音波檢查，右手腕關節發炎情形（紅圈處）。（澄清醫院提供）

孟家駒強調，手部的掌指關節、近端指間關節、腕關節，是類風濕性關節炎最常見的侵犯部位。目前醫學統計，女性和男性罹患類風濕性關節炎的比率是3比1，且以30歲到60歲的女性居多，致病的原因除基因外，可能與抽菸、牙周病、感染後導致的免疫功能失調有關。

婦人經服用免疫調節藥物後，手指關節和腕關節的疼痛無力現象，已獲得很好的改善，可以安心炒菜、做飯，不再摔破碗碟了。

孟家駒呼籲，民眾如有2個以上的關節持續腫脹、疼痛、僵硬、無力或是活動度受限達6週以上，尤其雙手關節同時出現症狀，千萬不可輕忽，須趕快就醫，對已罹患類風濕性關節炎者，關節疼痛時應多休息，減少患部關節過度彎曲；當症狀緩解後，需避免大角度活動、避免手指負重過大，早上起床需先做適度關節活動後，再進行日常工作。

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