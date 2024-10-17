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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

鎘暴露恐加重新冠病情 長庚研究：尿液鎘濃度越高 預後越差

2024/10/17 05:30

▲研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度高於輕症患者，且濃度越高，預後越差；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

▲研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度高於輕症患者，且濃度越高，預後越差；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

林口長庚醫院公布最新研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度高於輕症患者，且濃度越高，預後越差。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，常見鎘污染來源包含抽菸、職業或飲食暴露，提醒民眾注意防範。

林口長庚醫院呼吸胸腔科副教授邱立忠與顏宗海研究團隊分析574位新冠患者，包含252位重症、322位輕症，其中68位死亡，死亡率11.8%，結果發現，相較於輕症患者，重症患者尿液中鎘濃度較高，血液中發炎指標如C反應蛋白及白血球介素6也較高。

研究團隊將重症患者依尿液中鎘濃度高低平均分為4組，結果濃度較高的組別，血氧濃度過低、需使用呼吸器比例較高，死亡率也較高，證明鎘暴露與新冠疾病嚴重度息息相關。研究成果已刊登在國際期刊《環境健康》（Environmental Health）上。

研究成果登國際期刊

顏宗海指出，血液中鎘半衰期約75至128天，腎臟中鎘半衰期則可長達6至38年，因此尿液中鎘濃度可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。

顏宗海說明，鎘是有毒金屬、環境污染物，國際癌症研究機構公告為第1級致癌物，即人類確定致癌物。經常用來作為鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠的穩定劑，也較其他重金屬更易被農作物、蔬菜、稻米吸收，因此飲食暴露是重要污染源之一。

顏宗海指出，鎘污染會增加肺部與心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡風險。過量暴露也會引發異常發炎與免疫反應，甚至器官永久損傷。

邱立忠表示，鎘蒸氣經由呼吸道系統進入人體，約50%會被吸收並影響肺功能，患者可能出現肺氣腫及肺阻塞（即慢性阻塞性肺病，COPD）；鎘經由消化道系統進入人體則約6%被吸收，主要累積在腎臟，造成腎功能損傷，長期暴露也會出現軟骨症及自發性骨折，俗稱「痛痛病」。

顏宗海強調，除了戒菸、避免空污暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。

▲邱立忠（前排左）、顏宗海（前排右）研究團隊發現鎘暴露與新冠病情的相關性。（長庚醫院提供）

▲邱立忠（前排左）、顏宗海（前排右）研究團隊發現鎘暴露與新冠病情的相關性。（長庚醫院提供）

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