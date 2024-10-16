長者拿雨傘當手杖 當心反而容易跌倒骨折

▲長輩要挑選安全性、穩定性高的專業手杖，不要拿雨傘充當手杖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者歐素美／台中報導

75歲王姓老婦到公園散步，因剛下完雨土地濕軟，她拿雨傘當手杖，結果傘插入鬆軟的土中，她為了用力拔出雨傘而跌倒，導致髖關節骨折，就醫後才發現T值-4.2﹙低於-2.5即為骨鬆﹚，患有嚴重骨質疏鬆。醫師呼籲，骨鬆已是世界第二流行病，呼籲民眾「保密防跌」，維持骨質密度，並預防跌倒，將危險減至最低。

傘頭尖難穩定抓地 應使用專業手杖

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，他曾值班時短短1天遇到4起髖關節骨折案例，且皆因骨質疏鬆而不自知，致跌倒就出現骨折。他特別提醒長輩，若有使用手杖的習慣，一定要挑選安全性、穩定性高的專業手杖，不要拿雨傘充當手杖。因為雨傘前端是尖型，沒有穩定跟抓地的效果，只要地上濕滑，就容易跌倒，若患者有骨鬆問題，小小跌倒就會造成骨折。

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嚴可倫指出，骨折後續治療無論是置換人工關節或打骨釘等手術，至少要3到5個月才能逐漸復能，而且復健也不一定能回復骨折前的水準，更有不少長輩因此臥床失能，因此面對骨鬆，最重要的還是要從運動、飲食、用藥等角度，提早防止骨質疏鬆這個隱形殺手。

醫教保「密」防跌撇步

光田綜合醫院營養室主任林淑雯則提醒已開始用藥的骨鬆患者，藥物成份多以雙磷酸鹽類為主，吸收效果易受食物、鈣片、鐵劑、咖啡、茶類、柳橙汁影響，要特別留意；並提醒患者要攝取足夠的維生素D，才能協助人體有效吸收鈣質。

林淑雯指出，預防骨質疏鬆，除了維生素D外，多攝含鈣量高、具促進成骨作用的蛋白質是必要的，其次像豆類、深綠色蔬菜、芝麻、金針、海帶、小魚干、堅果類，也都是很好的鈣質來源；另高鈉飲食會導致鈣質流失，因此在飲食上要降低鈉含量的攝取，讓骨質「保密」不流失。

▲嚴可倫醫師表示，許多長輩因拿雨傘當手杖而跌倒，並因骨鬆而造成骨折。（記者歐素美攝）

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