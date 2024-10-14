照服員分享經驗 推動家屬探病不陪病

▲陳秀芳（左2）希望更多優秀人才加入照顧服務員領域，一起推動「家屬探病不陪病」的醫療新文化。（照片提供／陳秀芳）

文／陳秀芳

回想20年前，因為想學習一技之長並服務他人，我參加了照顧服務員課程，結訓後，立即踏入醫院，開始了照顧服務員生涯。

最初，我選擇在醫院附設的護理之家工作，這裡有完善的職前及在職訓練，讓我這個照服員「菜鳥」可以在實務中邊做邊學，逐步累積經驗。工作時間相對穩定，8小時的輪班制度讓我得以學習全天候的照護技巧，幫助我快速成長。

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陪伴中學習自我成長

在服務過程中，我體會到耐心、愛心和同理心的重要。

照顧長輩時，我始終尊重他們的意見，並願意傾聽。每位長者的需求不同，透過傾聽與理解，我得以幫助他們感受到被重視與關懷，同時從他們的人生經歷中學到許多寶貴的智慧，這是書本上學不到的。

隨著照護經驗增長，我所服務的醫院也積極配合政府政策，自去年起參與「全民健康保險住院整合照護服務計畫」，而我也轉至「住院整合照護病房」工作。

這項計畫旨在提升住院患者的醫療照護品質，並減輕家屬的照顧及經濟負擔。針對急性一般病床的病人，我們的照護團隊分工合作，家屬無需全天陪伴或自聘看護，而病人也能獲得連續且完整的照護。在護理師與照顧服務員的密切合作下，無論是鼻胃管灌食、翻身拍背，還是日常生活照護，都能達到優質照護標準，同時減輕護理師的體力負擔。

照顧服務員是有使命感的工作，不僅提供日常照顧，還支持家屬的心靈需求。隨著台灣進入高齡社會，照顧服務員的需求越來越大。希望能有更多優秀的人才加入這個領域，一起推動「家屬探病不陪病」的醫療新文化，讓每位病人都能感受到專業的照護與關愛。

（作者為衛生福利部桃園醫院照顧服務員）

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