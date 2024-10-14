5歲童講話臭奶呆 3症狀快治療

▲若孩子講話會口吃，跟他說話時放慢語速，讓他有足夠時間表達，並建立良好溝通模式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／徐幼鈞

衛小弟（化名）在3歲的時候，說話結結巴巴，「臭奶呆」的狀況聽起來蠻可愛的，但直到5歲仍然沒有改善，在幼兒園老師建議下前來檢查。

醫師發現衛小弟除了構音不標準外，起始字句容易延長、重複，例如請他說出自己的名字時，會回答：「ㄨㄨ我我叫衛小弟」，使用的語句也較簡短、詞彙較單一，故安排轉介專業的語言治療。

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口吃會產生社交畏縮

「口吃」是指說話過程中有斷斷續續、無法流暢完成語句的現象，從而造成個案益發緊張，甚至不喜歡開口說話。雖然每個人在2-3歲牙牙學語時，皆會發生說話不流暢的正常現象，但大多會隨著成長與外在訓練刺激而自然改善。若4-5歲仍然有口吃，則需要找復健科、小兒科、耳鼻喉科等專科醫師來確認狀況，並適時轉介語言治療。

造成口吃的原因目前未明，有研究指出，與基因變異、家族遺傳相關，有家族史的小朋友有比較高的機會有口吃。

◎口吃的主要特徵有重複、延長、停頓等現象

●重複：ㄨㄨㄨㄛˇ叫衛小弟。我我我…。

●延長：大…家好。

●起始困難：第1個字等比較久。

除上述狀況外，有些小朋友還會過度緊張，導致臉部肌肉過度用力，伴隨不自然的臉部表情、身體動作，進而可能產生自卑感、社交畏縮的狀況。

治療面需要家長與小朋友一起配合，直接訓練小朋友本身說話的流暢度，可以打節拍、調整語速、運用音律訓練流利度，以及自我放鬆的訓練。

間接部分則可修正環境，讓家長不要強行指正口吃，跟小朋友說話時放慢語速，讓小朋友有足夠時間慢慢說完想表達的話，並且建立良好溝通模式。

大部分的小朋友經過妥善的治療訓練後，有機會在學齡前改善症狀，建立自信。

（作者為順新復健科診所院長）

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