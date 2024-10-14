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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖尿病控制不好 免疫力下降皮蛇上身

2024/10/14 05:30

▲皮蛇常在皮膚產生水泡前就先有疼痛現象，當免疫力下降時就會發生。（照片提供／王舒民）

▲皮蛇常在皮膚產生水泡前就先有疼痛現象，當免疫力下降時就會發生。（照片提供／王舒民）

文／王舒民

62歲吳女士罹患糖尿病已有10年，最近1年血糖控制不佳，糖化血色素都在8%以上，近日開始右下腹痛，並因皮膚長出水泡而求診，衣服一掀開，我就告訴吳女士：「這是帶狀疱疹，要趕快服用抗病毒藥。不僅生活作息要正常與多休息，血糖控制也很重要。」吳女士除了要求止痛藥開強一點，以緩和神經痛等不適之外，也答應日後會好好控制血糖達標！

病灶出現前已有疼痛現象

「帶狀疱疹」俗稱「皮蛇」，是帶狀疱疹病毒的感染，在年紀大或免疫力降低時再活化而產生水泡性病灶。在皮膚病灶出現前，常常不會被發覺卻已有疼痛現象，即使傷口完全恢復，遺留下來的神經疼痛往往動輒數星期，甚至數月之久，嚴重影響生活品質或工作效率，更會增加醫療支出，所以針對免疫力下降或高風險患者，如何預防帶狀疱疹顯得非常重要。

血糖控制不佳會讓體內負責免疫的巨噬細胞轉化成較不活化型態，影響吞噬或殺菌能力。

糖化血色素超過8%風險高

根據去年研究，小於20歲的第2型糖尿病青少年，產生帶狀疱疹的機率是沒有糖尿病患者的1.5倍，就連疱疹後的神經痛也會增加45%；而在今年3月發表的國外研究發現，年紀大於65歲、肥胖（BMI〉30）及糖化血色素超過8%的糖尿病患者，得到帶狀疱疹後會增加40%的住院機率及25%的併發症（包括腦中風，心肌梗塞或疱疹後神經痛），這是因為疱疹病毒會誘發血管發炎，產生抗體，並引發後續的血栓所致，所以有專家指出，預防帶狀疱疹也可以降低心血管疾病的發生！

施打疫苗可減少發生機會

一旦發生帶狀疱疹，皮膚病灶容易恢復，神經疼痛卻可能帶來長久的不適，而預防帶狀疱疹的最好方法就是施打疫苗。美國糖尿病協會、美國疾病管制與預防中心、中華民國糖尿病學會都建議糖尿病患者施打帶狀疱疹疫苗，除了降低皮蛇發生率，更可以進一步減少心血管事件。

血糖控制良好，可以讓免疫力相對正常，施打疫苗更可以有效減少帶狀疱疹發生機會，建議糖友可以與自己的醫師討論是否適合施打疫苗，以免產生惱人的神經疼痛！

（作者為台中舒民診所院長）

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