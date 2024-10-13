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誤吞魚骨排不出 連累腸道 肛門出血

2024/10/13 05:30

▲取出的魚骨。（照片提供／陳穎韋）

▲取出的魚骨。（照片提供／陳穎韋）

文／陳穎韋

張先生臀部不適，有異物感，擦屁股時也有鮮血，前往診所就醫。經檢查後，發現直腸內有1根尖銳的異物，形狀類似魚骨，但無法取出或自然排出，故轉診至醫院評估。

臀部不適有異物感 緊急手術治療

因異物距離肛門口尚有距離，因此安排緊急手術治療，取出的異物的確為魚骨，同時修補受傷的腸道，經治療後，順利於隔天出院。患者表示，前2天用餐時吞下一截魚骨，應該就是造成不適的原因。

這名患者的情形並非個案，有些在直腸刺得比較深，還會引起化膿、發燒，或是敗血症等嚴重後果。如果魚刺刺穿小腸，就會造成腸穿孔及腹膜炎；刺穿食道，可能引發縱膈腔炎，這些情況都可能危及生命，因此要特別謹慎。

其實，預防方法很簡單，就是在吞嚥的時候，避免嚥下魚刺或骨頭就可以了。然而，若不慎誤食，則可能需至醫院做進一步的檢查與處理。

若異物還在食道或胃部，多數情況可以透過由內視鏡取出，但若進入小腸，則需根據具體情況進行評估。大多會隨著糞便順利排出，但仍有少數患者會出現不適症狀，如同前述患者的情形。

在享用美食時，特別是魚類料理，務必小心嚥下，避免發生意外，如不幸遇到狀況，及時就醫會是最好的選擇。

（作者為衛生福利部雙和醫院大腸直腸外科醫師）

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