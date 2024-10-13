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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮異常出血 切勿遲疑就診

2024/10/13 05:30

▲異常出血切勿諱疾忌醫；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲異常出血切勿諱疾忌醫；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／田朝陽

子宮異常出血是婦產科很常見的問題。這泛指經血的異常狀況，包含量的異常、持續時間的異常，以及時程上的異常等。這種問題雖然常見，但據統計，有子宮異常出血的婦女，大約只有1/3的人會到婦產科就醫。

統計上僅1/3婦女會就醫

到底怎樣算是月經異常？女性朋友如果有下列情況，就要特別注意：1.月經來時，常1-2個小時就要換一次衛生棉；2.月經持續超過8天；3.經期來時，需要同時使用棉條及衛生棉；4.不是月經週期，卻仍有陰道出血。

◎造成子宮異常出血的常見原因：

●子宮內膜瘜肉：大約50%的經常性不正常陰道出血患者，都可找到子宮內膜瘜肉，約35%的不孕症患者也有此問題。如果是多發性瘜肉及較大的瘜肉，便有較高的機率引發異常出血；而瘜肉伴隨著不正常出血，發展成惡性腫瘤的機率也可能較高，這些情況都建議進行瘜肉切除手術。

另外，停經後女性的子宮內膜瘜肉，其惡性機率為停經前女性的2-3倍，因此停經後女性若有這種情況，也建議在診斷後立即切除瘜肉。目前的子宮鏡下息肉切除手術，因為風險較低，手術較精確，為治療時的首選。

●子宮肌腺症：子宮肌腺症的發病率估計為1%，典型症狀包括月經量多、經痛和性交疼痛等，可以藉由藥物抑制月經來治療。

●子宮肌瘤：子宮肌瘤的惡性機率約千分之3。通常，沒有症狀的肌瘤不需特別處理；若是肌瘤的位置靠近子宮腔（內膜），容易造成出血情形，則可以考慮手術處理。

●子宮內膜癌：平均診斷年齡63歲，患者通常會先經歷子宮內膜增生。而子宮內膜增生的常見症狀，即為不正常出血，所以一旦發現子宮有不正常出血時，建議早期檢查、早期治療。

●凝血功能異常：婦產科較少見，通常需轉介血液科做進一步治療。

●排卵功能障礙：以多囊性卵巢為常見原因，其他原因包括低促性腺激素功能減退症、甲狀腺功能障礙、高催乳素血症和腎上腺異常等，一般可用藥物治療。

有發展成惡性腫瘤的可能

女性若有子宮不正常出血，不僅影響生活品質，更令人擔心的是有發展成惡性腫瘤的可能，所以一旦出現相關問題，建議儘早求助婦產科追蹤、檢查。

（作者為永和耕莘醫院婦產科醫師）

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