子癇前症高風險群 待產產後都要留意

▲國人晚婚、晚育已成趨勢，新生兒媽媽已逾3成是高齡產婦。國健署提醒，政府提供14次產檢，鼓勵善孕媽咪善加利用。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

38歲的高齡孕婦小花（化名）篩檢發現是子癇前症高風險群，懷孕期間定期產檢並每天量血壓，雖然孕程順利，但寶寶出生後，小花卻突然出現反應遲緩及全身抽搐症狀，甚至失去意識，確診子癇前症。醫師提醒，初產婦、高齡孕婦等都是子癇前症高風險群，待產和產後都是發作的高峰期。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，小花是新手媽媽且是高齡孕婦，篩檢發現是子癇前症高風險群，也依醫囑定期服用阿斯匹靈並每天測量血壓，懷孕過程大致順利。

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但小花在生產程進展不順，最終選擇剖腹生。寶寶出生後，小花講話反應變慢，人也有點昏沉，隨後開始全身抽動並失去意識。幸好醫療團隊迅速介入，送加護病房觀察一天就順利轉回普通病房，母子均安。

又稱妊娠毒血症或妊娠高血壓

陳俐瑾說，子癇前症又稱為「妊娠毒血症」或「妊娠高血壓」，在妊娠20週後出現高血壓合併蛋白尿或肝腎等器官功能異常，發生率約3％至5%，是造成孕產婦死亡的原因之一，由於先前可能完全沒症狀，會無預警突然發生，尤其待產、產後是發作高峰期。

所幸在醫療團隊即時反應下，麻醉科立即放上呼吸管供應氧氣，產科醫師迅速將子宮及傷口縫合，並確認沒有大出血。後續會同神經科醫師共同診治，確認腦部沒有急性病變。陳俐瑾提醒，子癇前症高風險群包含初產婦、多胞胎、年齡大於35歲、本身或家族有高血壓病史者。

高齡、初產、高血壓屬高風險群

根據衛福部統計，台灣在2019年孕產婦死亡率每10萬人有16人死亡，是23年來新高，雖然2021年降為每10萬人有14人，仍比鄰近的日本高出4倍；2016年至2022年孕產婦前三大死因包括羊水栓塞、產後出血、及子癇前症。

國人晚婚、晚育已成趨勢，新生兒媽媽已逾3成是高齡產婦，且有超過5成是生第一胎。國健署提醒，政府提供14次產檢，各項產檢服務相關資訊集結於孕婦健康手冊，鼓勵善孕媽咪善加利用。

▲國泰醫院院長簡志誠（前排右8）率領醫護團隊響應病人安全週活動。（記者邱芷柔攝）

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