自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子癇前症高風險群 待產產後都要留意

2024/10/13 05:30

▲國人晚婚、晚育已成趨勢，新生兒媽媽已逾3成是高齡產婦。國健署提醒，政府提供14次產檢，鼓勵善孕媽咪善加利用。（照片來源：shutterstock）

▲國人晚婚、晚育已成趨勢，新生兒媽媽已逾3成是高齡產婦。國健署提醒，政府提供14次產檢，鼓勵善孕媽咪善加利用。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

38歲的高齡孕婦小花（化名）篩檢發現是子癇前症高風險群，懷孕期間定期產檢並每天量血壓，雖然孕程順利，但寶寶出生後，小花卻突然出現反應遲緩及全身抽搐症狀，甚至失去意識，確診子癇前症。醫師提醒，初產婦、高齡孕婦等都是子癇前症高風險群，待產和產後都是發作的高峰期。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，小花是新手媽媽且是高齡孕婦，篩檢發現是子癇前症高風險群，也依醫囑定期服用阿斯匹靈並每天測量血壓，懷孕過程大致順利。

但小花在生產程進展不順，最終選擇剖腹生。寶寶出生後，小花講話反應變慢，人也有點昏沉，隨後開始全身抽動並失去意識。幸好醫療團隊迅速介入，送加護病房觀察一天就順利轉回普通病房，母子均安。

又稱妊娠毒血症或妊娠高血壓

陳俐瑾說，子癇前症又稱為「妊娠毒血症」或「妊娠高血壓」，在妊娠20週後出現高血壓合併蛋白尿或肝腎等器官功能異常，發生率約3％至5%，是造成孕產婦死亡的原因之一，由於先前可能完全沒症狀，會無預警突然發生，尤其待產、產後是發作高峰期。

所幸在醫療團隊即時反應下，麻醉科立即放上呼吸管供應氧氣，產科醫師迅速將子宮及傷口縫合，並確認沒有大出血。後續會同神經科醫師共同診治，確認腦部沒有急性病變。陳俐瑾提醒，子癇前症高風險群包含初產婦、多胞胎、年齡大於35歲、本身或家族有高血壓病史者。

高齡、初產、高血壓屬高風險群

根據衛福部統計，台灣在2019年孕產婦死亡率每10萬人有16人死亡，是23年來新高，雖然2021年降為每10萬人有14人，仍比鄰近的日本高出4倍；2016年至2022年孕產婦前三大死因包括羊水栓塞、產後出血、及子癇前症。

國人晚婚、晚育已成趨勢，新生兒媽媽已逾3成是高齡產婦，且有超過5成是生第一胎。國健署提醒，政府提供14次產檢，各項產檢服務相關資訊集結於孕婦健康手冊，鼓勵善孕媽咪善加利用。

▲國泰醫院院長簡志誠（前排右8）率領醫護團隊響應病人安全週活動。（記者邱芷柔攝）

▲國泰醫院院長簡志誠（前排右8）率領醫護團隊響應病人安全週活動。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中