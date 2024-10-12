眩暈病因百百種 記錄4樣態有助評估

▲許多民眾都有蹲下後再起身感到眩暈的經驗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張又壬）

文／張又壬

眩暈是生活中常見的症狀，發生原因也相當多，在進行社區聽力保健衛教時，經常遇到長輩提問：「我常常蹲下再站起來後突然頭暈」、「某次早上起床突然覺得天旋地轉，改變姿勢眩暈感就會加劇」、「只要壓力大、心情差、睡不好就會暈，還會出現耳鳴，而且暈到無法工作」，以上常見的暈法，究竟是哪些原因造成呢？

發作型態、頻率、持續時間及原因

引發眩暈症的原因，通常是內耳前庭神經出問題，像是耳石脫落、梅尼爾氏症、前庭神經炎等。此外，與中樞神經系統相關的包括偏頭痛、腦血管疾病等，另外，姿勢性低血壓或貧血、藥物副作用、心理因素（焦慮或恐慌症）等，也是造成眩暈的常見原因。而在社區衛教，最常被詢問的暈法，就是耳石脫落、梅尼爾氏症和姿勢性低血壓。

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●耳石脫落︰因耳石從內耳的橢圓囊掉出，進入半規管，干擾內耳的平衡接受器。此症狀好發於50-60歲以上的中年人，又以女性居多，大多會以忽然的天旋地轉、失去平衡感、噁心想吐、偏頭痛等方式表現，並不會伴隨耳鳴或聽力下降，通常只要至耳鼻喉科由醫師協助進耳石復位術或服用止暈藥，約有9成患者的症狀都能獲得改善。

耳石脫落為一種良性的眩暈症狀，沒有特定的發生原因，但容易出現在維持頭部位低的姿勢一段時間，隨即快速改變姿勢後，像是到理髮廳洗頭，就容易發生。

●梅尼爾氏症︰因內耳內淋巴液壓力升高，導致內耳平衡功能受損，會出現陣發性眩暈，通常會持續長達幾小時甚至幾天，會伴隨耳鳴、聽力下降、耳悶等情形。

此症好發於40-60歲的女性，又以壓力大、長期過度勞累、容易緊張、酗酒或抽菸、飲食重口味等族群較常發生，又因內耳壓力可能受荷爾蒙波動影響，所以臨床上也常見於更年期，或是懷孕期間的女性。目前梅尼爾氏症無法完全治癒，不過大部分患者可以透過藥物，或搭配手術治療緩解症狀。

●姿勢性低血壓︰因人體改變姿勢而引起，通常會出現蹲下站起來頭暈、頭痛、視力模糊、虛弱、噁心、昏厥等症狀，如果偶爾出現，可能是輕微脫水、貧血、低血糖、待在過熱環境所造成，但若起身後經常出現姿勢性低血壓，可能是其他嚴重疾病的徵兆，建議赴醫進一步檢查。

由於造成眩暈的原因相當多，也相當普遍，建議若經常發生眩暈的民眾，應先記錄發作的型態、頻率、持續時間及原因，才有助醫師進一步檢查評估。

（作者為台灣小蝸牛聽語障礙關懷協會聽力師）

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