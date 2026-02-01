自由電子報
健康 > 杏林動態

不只發年終！北榮祭出績效獎金＋多元福利 3年調薪11％

2026/02/01 11:50

台北榮總院長陳威明近日在給同仁的公開信中，談及「員工幸福」，發放1.5個月年終獎金，再領取額外績效獎金。（資料照）

台北榮總院長陳威明近日在給同仁的公開信中，談及「員工幸福」，發放1.5個月年終獎金，再領取額外績效獎金。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節前夕，各大醫院年終獎金陸續揭曉，私立醫院動輒數個月引發關注。不過，台北榮總院長陳威明近日在給同仁的公開信中，談及「員工幸福」與制度保障，強調北榮在法規框架內，除發放1.5個月年終獎金外，也盡力提供額外績效獎金、調薪與多元福利，希望讓同仁感受到長期被照顧與被支持。

台大醫院、台北榮總與三軍總醫院等公立醫院，年終獎金多比照公職人員，發放1.5個月本薪。陳威明坦言，雖然數字不若部分私立醫院亮眼，但公立醫院的底薪結構相對穩定，並另有績效獎金、國民旅遊補助等福利，整體薪酬組合與保障機制各有差異。

身為公立醫院協會理事長的北榮院長陳威明表示，醫院經營的核心在於照顧員工，追求員工幸福「沒有終點」。他指出，相較於民間體系，公立醫院擁有較完善且穩定的退休金制度，對護理人員而言，是極為重要的長期誘因。

陳威明日前發出公開信，感謝同仁一年來的辛勞付出，並說明北榮作為國家級公立醫學中心，一向不以營利為目的，但財務狀況穩健。依規定，公立醫院年終獎金為1.5個月，院方在不違反法規前提下，仍盡力發放績效獎金，今年春節前，多數同仁可在年終獎金之外，再領取額外績效獎金。

公開信也提到，北榮採自負盈虧制度，2022年至2025年間，配合政府公務人員加薪3次，累計調幅高達11%，契約人員亦同步調整。自去年1月1日起，醫事人員專業加給依規定調高，師1級約增加7.5%、師2級約7.8%、師3級約11.5%。北榮本院人事費用也從110年的113億元，提升至近年每年超過140億元。

除薪資外，北榮亦提供多項員工福利，包括可容納近3000人的員工宿舍、低廉租金、誤餐便當與餐廳補助、電影欣賞、音樂會與大師講座，以及設備完善的運動休閒場館。院內設有逾1000個員工停車位，並提供生活用品合作優惠。員工亦可享退輔會5大農場，包括清境、武陵、福壽山等住宿優惠。

此外，北榮員工還享有生產祝賀禮金、幼兒園托育、生日禮金、員工及眷屬就醫優惠、年終文康活動補助、國內外進修與會議補助、論文發表獎金等福利，每年國民旅遊補助達1萬6000元，並有機會取得國立陽明交通大學等知名大專院校教職。

私立醫院年終獎金部分，長庚醫療體系今年發放年終獎金5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，逾2萬名員工同步入帳，總金額超過52.4億元，刷新醫學中心紀錄。

其他醫學中心方面，新光醫院年終約3至3.75個月，總額逾2.8億元，並自今年起每人每月定額加薪1800元；馬偕醫院去年底發放聖誕禮金與特別獎勵金，今年起全面調薪3.5%。振興醫院連續第3年發放6個月年終並加發2萬元紅包，北醫體系則合計發放約13億元獎金回饋第一線人員。

