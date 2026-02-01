自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》歐洲爆奶粉遭污染回收！ 食藥署揭仙人掌桿菌毒素預防方法

2026/02/01 18:41

食藥署表示，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，都可能促使仙人掌桿菌大量繁殖，並產生毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，都可能促使仙人掌桿菌大量繁殖，並產生毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前歐洲陸續出現奶粉遭污染，近期法國達能公司旗下的愛他美嬰幼兒奶粉也因懷疑遭到仙人掌桿菌毒素污染。衛福部食藥署指出，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄。有關仙人掌桿菌，食藥署衛教資料指出，若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，或加熱後食品放置在室溫下的時間過長，都可能促使仙人掌桿菌大量繁殖，並產生毒素。

食藥署說明，達能公司（Danone）旗下品牌「愛他美（Aptamil）」嬰兒配方奶粉可能受到仙人掌桿菌毒素污染，正在德國召回相關產品，據該公司公布的訊息，受影響商品計有3批，包括1200克裝、保存期限至2026年11月19日，800克裝、保存期限至2026年11月10日及2027年4月20日。食藥署呼籲，民眾如赴德國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

什麼是仙人掌桿菌？食藥署衛教資料表示，仙人掌桿菌（或稱蠟樣芽孢桿菌）周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名。在環境中分布廣泛，若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素而導致食品中毒，引起之中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。

●嘔吐型

潛伏期短（約0.5-6小時），原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

●腹瀉型

潛伏期較長（約6-15小時），原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

發生原因

仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20-70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。

造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

如何預防

食藥署提醒，避免食物受到污染（防止灰塵及病媒），食品業者應落實食品良好衛生規範準則中之衛生管理原則。食品烹調後儘速食用，如未能馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）內者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。

相關新聞請見

歐洲又爆奶粉遭污染回收！ 食藥署︰經查未有申請食品輸入查驗紀錄

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中