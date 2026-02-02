健康網》血脂異常恐引心梗 醫曝「壞膽固醇」標準 你有達標嗎？

低密度膽固醇是造成動脈硬化、阻塞元凶之一，在身體不同部位產生血管病變就產生相關疾病，發生在心血管就產生心肌梗塞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾熟悉高血壓與糖尿病控制，卻常忽略「高血脂」同樣是心血管疾病的「隱形殺手」。 東元綜合醫院心衰竭中心主任卜詩筠提醒，血脂異常往往沒有明顯症狀，再加上需透過抽血檢查才能發現，其中又以低密度膽固醇（LDL-C）最關鍵，堪稱心血管疾病的最大禍首，因此是治療的指標。

低密度膽固醇俗稱「壞膽固醇」，卜詩筠在東元綜合醫院網站上說明，低密度膽固醇是造成動脈硬化、阻塞元凶之一，在身體不同部位產生血管病變就產生相關疾病。發生在心血管就產生心肌梗塞，發生在腦血管就產生缺血性腦中風，發生在腳的血管就產生周邊血管病變。

卜詩筠表示，血脂異常須透過抽血檢測總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇與三酸甘油脂等數值，尤其LDL-C是治療指標。2017年台灣新版治療指引下修高風險族群LDL-C目標，強調早期發現、及早治療可有效降低心血管事件。指引指出：

●已有急性心血管疾病者：LDL-C目標 <70 mg="" dl="" br="">●缺血性腦中風或暫時性腦部缺氧：LDL-C目標 <100 mg="" dl="" br="">●糖尿病+心血管疾病：LDL-C目標 <70 mg="" dl="" br="">●糖尿病：LDL-C目標 <100 mg="" dl="" p="">

高風險病人血脂異常臨床治療指引。（圖擷取自東元綜合醫院網站）

卜詩筠還提及，已有研究證實每降低40%的低密度膽固醇，就可以減少22%的心血管疾病發生率。過去醫界對於將低密度膽固醇降低至70 mg/dL以下的長期效果與安全性仍有疑慮，但是經過這幾年來實證醫學的證據和前瞻性藥物治療的研究計劃結果顯示，積極地降低低密度膽固醇，不但可以降低心血管疾病的風險，更可以使血管動脈硬化斑塊逆轉，進而恢復血管的正常機能。

卜詩筠強調，運動和飲食的控制也是很重要，他更建議中年以上有心血管風險的相關族群，定期檢測血脂狀況，如發現異常可與醫師討論是否需要藥物治療。

