健康網》便便後記得看顏色 醫：這3色當心

〔健康頻道／綜合報導〕雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享：上完廁所記得看一眼便便顏色，因為便便比你的年度健檢，更早提醒你健康情形。卓韋儒分享3項常見便便顏色。

1. 鮮紅色：看到「滴血、表面沾血」別只當痔瘡！除了常見的痔瘡、肛裂，也可能是腸炎、憩室出血、瘜肉甚至腫瘤。注意： 如果反覆出現、量變多，或合併腹痛、發燒、貧血，請務必就醫評估。

2. 黑亮像柏油、又黏又臭：小心「黑便」（Melena）！這種狀況通常跟上消化道出血（如胃／十二指腸潰瘍、嚴重胃炎）相關。 小撇步： 吃鐵劑、含鉍藥物也會讓便便變黑，但通常沒那麼「柏油感」。注意：若發現黑亮黏臭，或合併頭暈、心悸、甚至吐血，請直接掛急診！

3. 灰白、陶土色：代表膽汁沒進到腸道。常見原因是膽道阻塞（如結石、發炎、胰膽相關問題）。注意： 如果同時出現「眼白或皮膚變黃」、「尿液像濃茶（深色）」，請儘快就醫！

過年就醫優先級口訣

立刻急診： 大量出血、黑便合併頭暈心悸、吐血。

儘快就醫： 反覆血便、灰白便合併黃疸、深色尿。

可先記錄： 一次性少量鮮紅血（但仍建議門診諮詢找原因）。

卓韋儒總結，過年期間醫療資源緊湊，早期發現早期處理，才能安心大口吃年夜飯！

