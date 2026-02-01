自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新竹縣春節醫療不打烊 急、門診服務一次看

2026/02/01 20:03

農曆春節初一至初三，台北榮總新竹分院加開部分科別門診，急診24小時不打烊。（記者廖雪茹攝）

農曆春節初一至初三，台北榮總新竹分院加開部分科別門診，急診24小時不打烊。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆新年即將到來，新竹縣政府彙整春節連假期間大型醫院急診、門診服務資訊，衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，轄內的中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院竹北院區生醫醫院、東元綜合醫院、仁慈醫院、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診24小時不打烊。

農曆新年即將到來，新竹縣政府彙整春節連假期間大型醫院急門診服務資訊。（新竹縣政府提供）

農曆新年即將到來，新竹縣政府彙整春節連假期間大型醫院急門診服務資訊。（新竹縣政府提供）

衛生局表示，2月16日除夕當天，除東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及林醫院開設部分科別門診，其餘醫院休診。初四及初五兩天僅東元醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及台北榮總新竹分院有正常門診，新仁醫院、竹信醫院及大安醫院為部分科別門診。

詳細資訊，請至新竹縣政府衛生局網站查詢，網址： https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=108490

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中