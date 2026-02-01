健康網》大安區爆漢他病毒 醫破除「松鼠恐慌」呼籲掃除一動作保命

松鼠十分討人喜愛，不過，台北市大安區傳出1名老翁因漢他病毒引發敗血症不治，鄰近大安森林公園居民擔心松鼠恐染疫。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇指出，鼠類的排泄物才是主戰場，無須過度恐慌。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕過年腳步近了，台北市大安區傳出漢他病毒案例。台北市環保局在個案住家捕獲2隻老鼠，漢他病毒抗體為陽性，引發附近居民恐慌，擔心大安森林公園松鼠是否也不安全？台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇於臉書指出，鼠類的排泄物才是主戰場。

大安區住宅稠密，屬於精華區，在路上看到老鼠奔跑十分習以為常。根據三軍總醫院衛教資料指出，漢他病毒的自然宿主似乎是囓齒動物，因此這類動物（老鼠、倉鼠、松鼠、飛鼠、天竺鼠、豪豬和海狸等）被視為是漢他病毒肺症候群及漢他病毒出血熱伴隨腎症候群的傳染媒介。

因大安區臨大安森林公園，不少人擔心公園的松鼠是否染疫？姜冠宇表示，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方（地下室、倉庫、長期未整理的空間），因為粉塵更容易累積並被吸入。公園是開放空間，通常不符合這種條件。

三總表示，通常不會從老鼠直接接觸而感染漢他病毒，漢他病毒是藏在老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類最常經由吸入被漢他病毒感染的微粒而感染到漢他病毒肺症候群。因此，姜冠宇建議，正值大掃除期間，最好戴上口罩打掃這類空間。

三總指出，初期症狀有可能在感染之後5天到3週之間出現。症狀幾乎包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀及/或大腿），這些症狀常常被描述為「像感冒」。其他早期的症狀包括頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃及/或腹瀉）。

不過，漢他病毒肺症候群較容易在晚期症狀中判別，通常在3-5天以後出現。這些症狀包括咳嗽及呼吸急促，也就是心肺階段（cardiopulmonary phase），此時因為肺部已積水，身體開始反應，從此病情的發展就非常快速，呼吸急促導致急性呼吸窘迫症，通常在24小時內發生。

姜冠宇指出，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築，隨著年代出現的獨居住戶，可能出現感染導致器官衰竭、敗血症，嚴格來說也沒有特效藥。最近在大掃除的民眾，須格外注意公衛預防。

