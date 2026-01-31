瑞典10萬人試驗 AI 助功判讀乳癌早期發現率多9％

放射科醫師檢視乳房攝影影像。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）技術正愈加被應用於輔助臨床診斷，全球首份對AI輔助判讀例行乳癌篩檢影像的隨機對照試驗顯示，AI有助於早期發現乳癌，在例行篩檢揪出的病例比對照組多9%，同時，女性在日後兩次例行篩檢之間才被診斷出乳癌的比率也比較低。

《衛報》、《法新社》1月29日報導，這項在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表的研究，以2021年4月到2022年12月間接受例行乳癌攝影的逾10萬名瑞典女性為對象，隨機分為兩組：一組由一名放射科醫師在AI輔助下判讀影像；另一組依照歐洲標準流程，由兩名放射科醫師共同判讀。

結果顯示，AI組在篩檢時檢測出乳癌比例明顯較高，有81%乳癌病例是在篩檢時被發現，相較之下，對照組為74%。之後兩年內，AI組被診斷出乳癌的比率，比對照組低12%，也就是在兩次例行篩檢之間被診斷出癌症，稱為「間隔癌」，通常格外危險，AI組每1000名女性約有1.55例在此期間診斷出乳癌，對照組為1.76例。此外，AI組中侵襲性較高的乳癌亞型病例比率，也比對照組低約27%。

這是全球首份探究AI輔助乳房篩檢完成隨機對照試驗，此為評估效果的黃金標準。研究主要作者、瑞典隆德大學放射診斷醫學副教授朗恩（Kristina Lang）表示，AI輔助乳房攝影可減少放射科醫師的負擔，並協助在早期檢測出癌症，包括早期發現侵襲性亞型，不過，將AI導入醫療照護必須「謹慎」為之，並且持續監測。

法國全國放射線醫學會（SFR）負責人馬森（Jean-Philippe Masson）指出，有時AI會誤判乳房組織的變化，「仍須以放射科醫師的眼力和經驗來矯正AI的診斷」。英國倫敦大學瑪麗皇后學院癌症篩檢學教授達菲（Stephen Duffy）認為，「AI組降低篩檢後發現間隔癌方面並不顯著」，呼籲進行後續追蹤，了解對照組確診病例是否會「追上」與AI組的差距。

