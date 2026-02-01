北市大安區爆漢他病毒死亡 正確大掃除 防鼠兼防疫

▲防疫須同時落實病媒防治與個人防護，民眾居家大掃除時應戴口罩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔、黃宜靜／台北報導

▲老鼠是漢他病毒的重要病媒。（資料照）

台北市大安區驚傳今年首例漢他病毒病例，疾病管制署昨證實，這是自2000年以來首例死亡個案，根據國內統計發現，漢他病毒有明顯「季節性」，每年1至5月出現最多病例，顯示春季風險高，是防疫不可鬆懈的關鍵時期。

▲漢他病毒感染與職業暴露風險高度相關，過去不少病例與傳統市場或市場相關工作有關。（資料照）

25年來首例 患者住家周邊捕獲帶病菌老鼠

疾管署指出，個案為70歲男性，有慢性病史，潛伏期間無國外旅遊史，主要活動範圍在住家，1月上旬曾兩度前往急診就醫，第二次入院後轉入加護病房，期間出現發燒、呼吸喘及腸胃不適等症狀，病情迅速惡化，最終因敗血症併發多重器官衰竭死亡，從發病到死亡僅8天，經檢驗確診感染漢他病毒。

家屬透露，住家曾出現老鼠活動與鼠跡。地方衛生單位已完成疫調與防治措施，環保單位同步展開捕鼠行動，共捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲的鼠隻檢出漢他病毒抗體陽性。

市場等高風險場域 疾管署進行監測與防疫

疾管署副署長林明誠指出，根據統計，2017年至今累計44例漢他病毒病例，其中1月病例數最多，曾出現8例，3月至5月病例數也維持在相對高點，顯示漢他病毒在春季較容易發生；另從族群分布來看，44例病例中，30至59歲占32例，約近4/3，男性29例、女性15例。

林明誠分析，漢他病毒感染與職業暴露風險高度相關，過去不少病例與傳統市場或市場相關工作有關，疾管署在市場等高風險場域，持續進行鼠類監測與防疫作業。

戴口罩清潔 工具接觸鼠類排泄物後應消毒

林明誠表示，老鼠是漢他病毒的重要病媒，防疫須同時落實病媒防治與個人防護，民眾居家大掃除時應戴口罩，若發現鼠糞或尿液，勿直接清掃，應先以稀釋漂白水消毒、靜置後再清理，清潔工具接觸鼠類排泄物後也應消毒，必要時搭配滅鼠工具，降低病媒密度，減少感染風險。

環境部則提醒，防治老鼠需要「鬥智」，應落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」防鼠3不原則。

台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈提醒，任何大於2公分的縫隙均應填補，排水孔應加裝孔徑小於1公分的金屬網；食物須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，且應清理庫房死角，避免堆積雜物，不讓老鼠築巢。

