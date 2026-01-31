性平事件遭糾正掀討論 三大醫團：侵害病人「零容忍」、依法從嚴處理

監察院通過糾正台大醫院與衛福部性平事件處理失當後，相關議題再度引發討論。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕監察院通過糾正台大醫院與衛福部性平事件處理失當後，相關議題再度引發討論。中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會及台灣醫學中心協會今（31日）發表共同聲明，強調醫界對侵害病人身心的行為「零容忍」，並支持依法從嚴處理。

三大醫團共同發表聲明指出，近日媒體報導衛福部長石崇良在立法院質詢及監察院糾正案中，談及醫師性別事件與執業資格管理，引發社會高度關切。三大醫團表示，理解民眾的不安與疑慮，因醫療關係本質建立在高度信任之上，一旦發生傷害病人的行為，不僅對受害者造成重大影響，也會動搖社會對醫療體系的信任。

對此三大醫團指出，任何對病人身心造成侵害的行為，都不應存在於醫療場域。 醫療體系的首要原則，是確保病人安全與尊嚴。醫療場域應是讓人安心求助的地方，任何違反性別尊重或侵害他人權益的行為，都不應被輕忽。醫界對此一向嚴肅看待，並支持相關事件獲得妥善調查與負責任的處理。

針對性別事件的調查與認定，三大醫團直言，目前已有性別平等相關法規及性別事件資訊專區等機制處理。對於疑涉性別不當行為的案件，應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查。若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。

至於醫師執業資格的限制或撤銷，聲明也指出，相關處置應依「醫師法」及既有法定程序辦理。醫師懲戒機制由中央及地方醫師懲戒委員會依法運作，成員包含法學專家、學者與社會人士，具備明確規範與審查程序，其目的在於在保障病人安全的前提下，作出具公信力的處置，將確定不適任者排除於醫療體系之外。

聲明最後指出，社會期待的是「不再發生傷害」，而非僅止於討論處罰形式。持續從源頭強化預防機制、重視專業倫理與性平教育，才能建立安全、受尊重且值得信賴的醫療環境。三大醫團強調，將與主管機關持續合作，加強預防與教育，落實醫療場域的安全與尊重，期盼透過合作與制度建構，維護醫療場域的安全與信賴，讓每位病人都能安心就醫，醫療同仁安心執業。

