健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》巧克力含重金屬？ 食藥署揭怎麼吃最安心

2026/02/01 12:21

食藥署指出，可可樹因環境關係易吸收並累積重金屬，只要食品使用符合標準之巧克力原料製造，就能降低接觸重金屬的風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕巧克力香濃甜蜜、種類多元，許多人愛吃，也是節日慶典常見的伴手禮。雖有人引用研究報告指出，吃黑巧克力能預防三高，或聲稱巧克力中的可可多酚有助降低膽固醇、促進血液循環，穩定血糖等。提醒您，導致疾病的成因可能來自飲食、生活及運動習慣等，並不會僅因多吃特定食物，即有預防或治療疾病的效果。均衡飲食、規律運動，才越吃越健康的秘訣！

巧克力含有重金屬？符合標準就可以安心吃！

巧克力的原料來自於可可豆。可可豆為可可樹之種子。可可樹於自然生長過程中，無法避免因環境關係吸收並累積重金屬，特別是重金屬鎘，其含量與可可豆品種、生長環境及巧克力產品中總可可固形物之含量相關。我國已於2024年底，優先針對巧克力原料提出重金屬鎘之管制規範，與國際食品標準委員會（Codex）及歐盟同步。只要是含巧克力的加工食品，皆應使用符合標準之巧克力原料製造，透過源頭管理，讓民眾在吃巧克力時，能降低接觸重金屬的風險。

市售的巧克力產品為提高產品口味或口感，會添加含有糖或油脂的食品原料，因此可能存在高糖或高油脂的風險，可能存在高糖或高油脂的風險，尤其是飽和脂肪之攝取。對咖啡因敏感者，也應額外注意高可可含量產品隱含的咖啡因。如果過量攝食巧克力產品，可能會引起肥胖、齲齒，以及飽和脂肪攝取過量帶來的健康影響，因此，提醒大家要適量食用，才能吃得開心又健康。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1063期

