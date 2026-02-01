自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

肥胖不只有害健康！ 研究：脂肪儲存位置將影響大腦

2026/02/01 10:43

研究表明，肥胖對大腦的影響可能不僅取決於全身脂肪總量，還取決於脂肪儲存位置。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國一項研究表明，肥胖對大腦的負面影響可能不僅取決於全身脂肪總量，還取決於脂肪儲存位置。此研究發表在北美放射學會（RSNA）期刊《放射學》（Radiology）上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，中國徐州醫科大學附屬醫院的研究團隊分析英國生物銀行中2萬5997名參與者的數據。該生物銀行是大型資料庫，包含匿名化的核磁共振掃描數據、體格測量數據、人口統計資料、疾病生物標記、病史和生活方式等資訊。這個龐大的數據集讓研究人員能夠將體脂模式與大腦健康指標進行比較。

研究團隊利用磁振造影技術，發現2種先前未被識別的體脂分佈模式，這些模式與大腦結構和認知功能的有害變化密切相關。第一種模式被稱為胰臟型，指的是胰腺中脂肪異常堆積。第二種模式被稱為瘦胖型，指的是那些雖然看起來不嚴重肥胖，但體內積聚大量脂肪的人。

擁有胰臟型脂肪分佈的群體，其胰臟中質子密度脂肪分數（MRI標記物，可精確估算組織中的脂肪濃度）約為30%。此數值是其他脂肪分佈類型的2到3倍，甚至可以是低脂肪的瘦人群的6倍。

研究團隊表示，雖然胰臟型脂肪分佈群體胰臟脂肪增加，但這類人肝臟脂肪水準並沒有比其他群體異常高。研究人員解釋，高胰臟脂肪與相對較低的肝臟脂肪的組合，代表1種臨床意義上經常被忽視的獨特模式。

研究共同作者、徐州醫科大學附屬醫院放射科副教授劉凱（Kai Liu，音譯）說「在我們日常的放射學診斷中，我們經常診斷為脂肪肝。但是從大腦結構、認知障礙和神經疾病風險角度來看，增加的胰臟脂肪應該被視為比脂肪肝更高風險的影像學表現。」

擁有瘦胖型脂肪分佈的群體，在除了肝臟與胰臟外的大多數部位積聚較多脂肪。與脂肪分佈較均勻的肥胖個體不同，他們的脂肪主要集中在腹部。

劉凱指出，瘦胖型脂肪分佈群體不符合傳統的非常肥胖形象，因為他們的平均BMI僅排在所有類型的第四位。劉凱推測，脂肪增加可能更多表現為脂肪比例的上升，此類型應該是有較高的體重與肌肉比例，特別是在男性中。

此研究特別聚焦於與不同脂肪分佈模式相關的神經學和認知風險。更好地識別脂肪分佈模式，有助於醫生提供更個性化的建議和更早的干預，來保護他人大腦健康。

劉凱強調，目前還需要更多的研究，來確定這些脂肪分佈模式與其他健康問題（包括心血管和代謝疾病）之間的關聯。

