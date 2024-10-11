每小時都跑廁所 26歲女師膀胱過動症上身

▲膀胱過動症可透過排尿訓練、定時上廁所等方式緩解；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

26歲的陳姓國中女老師（化名）平時有喝咖啡及飲料的習慣，大學時代約每個小時到1個半小時內需要上廁所1次；當老師後，為了避免這種狀況，她每節課後都會去上廁所。但有1次忙到忘記上廁所，嚴重的尿急感，讓她差點憋不住；在冬天時，頻尿也會變得更嚴重。

陳老師在今年轉任導師後，每半小個時就需要上廁所，讓她非常困擾，經輾轉介紹來到門診接受治療，排除了感染、結石、腫瘤等疾病，原來是膀胱過動症。在接受門診的衛教及幾次的藥物的治療後，解決了困擾重新回到工作崗位。

請繼續往下閱讀...

喝水「少量多次」 落實排尿訓練

膀胱過動症會因喝飲料、氣溫變化及壓力等原因，導致症狀加劇，建議有膀胱過動症困擾者可以從日常生活中做一些調整

短時間內攝取大量的水分，相對容易產生頻尿，可以以「少量多次」為原則，再依據本身的活動量來調適水量；咖啡、茶、酒精、含糖飲料、柑橘類水果及飲料、高糖及辛辣食物等，會加重尿急感覺及頻尿的狀況，應儘量避免。

研究顯示，溫度越低，發生膀胱過動症的機率也會越高，這是因為身體感受到低溫時，會經由神經傳導使膀胱變得較平常更為敏感，甚至產生不自主地收縮，使膀胱過動的症狀更為明顯，適當的保溫會讓症狀緩解。

壓力會在無形中影響自律神經系統或泌尿道神經系統，變得比較敏感、頻尿，尋求適當的紓壓方式，或求助身心科專家。

另外，透過排尿訓練（建議與醫師討論，以憋尿來改善生理時鐘及調整排尿習慣）、養成定時排尿習慣（通常能減少尿急感）也可以達到緩解；體重過重者應透過適當的運動及減重，有助於改善膀胱過動症狀。

若行為治療無法緩解，可以跟醫師討論，看是使用藥物或是侵入性的治療方法，處理頻尿和急尿的問題。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法