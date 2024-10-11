自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

每小時都跑廁所 26歲女師膀胱過動症上身

2024/10/11 05:30

▲膀胱過動症可透過排尿訓練、定時上廁所等方式緩解；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲膀胱過動症可透過排尿訓練、定時上廁所等方式緩解；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

26歲的陳姓國中女老師（化名）平時有喝咖啡及飲料的習慣，大學時代約每個小時到1個半小時內需要上廁所1次；當老師後，為了避免這種狀況，她每節課後都會去上廁所。但有1次忙到忘記上廁所，嚴重的尿急感，讓她差點憋不住；在冬天時，頻尿也會變得更嚴重。

陳老師在今年轉任導師後，每半小個時就需要上廁所，讓她非常困擾，經輾轉介紹來到門診接受治療，排除了感染、結石、腫瘤等疾病，原來是膀胱過動症。在接受門診的衛教及幾次的藥物的治療後，解決了困擾重新回到工作崗位。

喝水「少量多次」 落實排尿訓練

膀胱過動症會因喝飲料、氣溫變化及壓力等原因，導致症狀加劇，建議有膀胱過動症困擾者可以從日常生活中做一些調整

短時間內攝取大量的水分，相對容易產生頻尿，可以以「少量多次」為原則，再依據本身的活動量來調適水量；咖啡、茶、酒精、含糖飲料、柑橘類水果及飲料、高糖及辛辣食物等，會加重尿急感覺及頻尿的狀況，應儘量避免。

研究顯示，溫度越低，發生膀胱過動症的機率也會越高，這是因為身體感受到低溫時，會經由神經傳導使膀胱變得較平常更為敏感，甚至產生不自主地收縮，使膀胱過動的症狀更為明顯，適當的保溫會讓症狀緩解。

壓力會在無形中影響自律神經系統或泌尿道神經系統，變得比較敏感、頻尿，尋求適當的紓壓方式，或求助身心科專家。

另外，透過排尿訓練（建議與醫師討論，以憋尿來改善生理時鐘及調整排尿習慣）、養成定時排尿習慣（通常能減少尿急感）也可以達到緩解；體重過重者應透過適當的運動及減重，有助於改善膀胱過動症狀。

若行為治療無法緩解，可以跟醫師討論，看是使用藥物或是侵入性的治療方法，處理頻尿和急尿的問題。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中