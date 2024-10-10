健康「泌」碼5招 改善更年期漏尿

▲女性朋友可觀察平常內褲狀況，若一週內發生1至2次內褲濕尿的狀況，就應該尋求泌尿科協助。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

女性先天尿道較短，漏尿問題比男性更常見，尤其在「更年期」階段，隨著尿道黏膜萎縮，更容易引發尿道炎及尿失禁。馬偕紀念醫院婦產部婦女泌尿科主任劉蕙瑄指出，漏尿問題可透過訓練與治療改善，然而超過半數的女性在更年期會面臨尿失禁問題，僅有2成會主動尋求協助。

膀胱控制退化 僅2成尋求協助

劉蕙瑄說，不少民眾會有「尿失禁是正常老化不可避免」的迷思，或是選擇「忍耐一下就好」而不願意就醫，其實更年期賀爾蒙改變、老化膀胱控制退化、肥胖骨盆底肌衰弱等，都會造成尿失禁，臨床通常以棉墊來測驗嚴重程度，只要透過肌肉訓練、尿道手術、藥物控制等治療，都有助於擺脫漏尿困擾。

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劉蕙瑄提到，臨床也不乏年輕個案，曾有國中女生患有漏尿問題卻被家人帶去收驚，也有電子廠員工因穿脫無塵衣太麻煩，常常不敢喝水、憋尿，造成膀胱過動症。建議女性朋友可觀察平常內褲狀況，若一週內發生1至2次內褲濕尿的狀況，就應該尋求泌尿科協助。

控制體重 訓練骨盆底肌肌力

國健署也分享日常生活中的健康「泌」碼，5招幫助女性改善漏尿情形：

1.控制體重、生活規律：體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數（Body Mass Index, BMI）控制在18.5至24之間，BMI計算方式為「體重（公斤）除以身高（公尺）的平方」。

2.骨盆底肌 肌力訓練：勤做「5、5、10口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做，不滴不漏好自在。

3.適當飲水、定期排尿：應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1500毫升至2000毫升，並養成定期排尿的習慣。

4.避免刺激性的食物：減少刺激性食物，如咖啡因、酒精的攝取，減少膀胱刺激。

5.保持清潔、避免感染：分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。

▲建議每天的喝水量最好達到1500毫升至2000毫升，並養成定期排尿的習慣。（本報資料照）

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