女童戽斗、先天亂牙 醫：早期矯正提升自信心

▲矯正前的牙齒外觀。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

11歲的小茹（化名）正處於換牙期，她因齒列先天發育異常，從小就咬合不良，一口亂牙令她感到困擾，到醫院評估，從口腔X光發現她的牙齒排列紊亂，還有先天缺牙與阻生齒，醫師建議早期進行齒列矯正，矯正1年半後，先拆除上排矯正器，小茹的齒列與外觀已大幅改善，平整的門牙讓她更有自信。

台北慈濟醫院齒顎矯正科醫師陳宜宏表示，小茹經診斷有上顎牙弓發育不足、輕微戽斗與門牙排列紊亂、上排雙側犬齒阻生與第2小臼齒先天缺牙、下排雙側第2大臼齒阻生與右下第2小臼齒萌發方向異常。

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陳宜宏說，由於小茹的牙齒狀況複雜，建議以固定矯正器加上顎2支骨釘為主要治療方式，先針對長不出來的2顆犬齒電燒，讓埋在牙齦裡的齒面露出，黏上矯正器；接著拔掉2顆上顎第2乳臼齒與打上骨釘，再將第1小臼齒與犬齒向後拉，同時上門齒慢慢排列整齊，考量小茹上顎先天缺牙且上下牙齒顆數必須對稱，因此拔除下顎2顆第1小臼齒獲得生長空間，並將下門牙排列整齊。

陳宜宏指出，國小學童與同儕的互動增加，嚴重齒列不正影響顏面外觀，恐怕會讓小朋友不敢露齒笑，因此從社會心理層面考量，也是醫師與家長決定是否讓孩子接受矯正的因素。另外，許多家長詢問：「越早矯正是否長大後比較可以維持齒列穩定？」有些家長認為太早矯正耗時耗力，若口腔清潔不佳容易蛀牙，得不償失…。

可降低第2階段矯正困難度

對此，陳宜宏說明，在混和齒列時期接受矯正治療，因為要等待換牙，有時必須分階段進行，且每位兒童的嚴重程度、配合能力、父母對治療的態度皆不同，很難斷言早期矯正一定會成功或失敗，但早期矯正的好處可以提升自信心，降低第2階段矯正的困難度，因為咬合異常的病因複雜，生長發育變化不可預測，所以醫師對每個個案會有不同的治療方式。

▲矯正前的全口X光片，顯示牙齒凌亂，有2顆先天缺牙、4顆阻生齒，還有異位萌發的牙齒。（台北慈濟醫院提供）

▲經矯正1年半後，上排矯正器已可拆除。（台北慈濟醫院提供）

▲矯正後，牙齒美觀許多。

（台北慈濟醫院提供）

▲陳宜宏醫師看診中；圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

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