20年內仍可能復發 勿輕忽早期荷爾蒙陽性乳癌

▲乳癌治療後仍要定期回診；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

47歲鋼琴老師許小姐，34歲時莫名咳嗽半年與觸摸乳房有硬塊就醫，確診少見的早期「三陽性乳癌」，也就是3種荷爾蒙受體呈現陽性，配合醫囑治療與按時追蹤，沒想到9年後，胸側皮膚冒出濕疹，化驗後發現是乳癌復發！

台灣癌症基金會於7月24日至8月12日，針對第1至3期早期荷爾蒙陽性乳癌病友進行線上問卷調查，總計回收715份有效問卷。

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台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，結果發現，約9成早期病友擔心復發，確診5年內近4成「非常擔心」，但5年後就降為2成4。另外，逾5成不知道早期荷爾蒙陽性乳癌術後20年內仍有1至5成復發風險，且近1成低估長期復發風險。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶表示，乳癌為我國婦女發生率癌症首位，每年約新增1.5萬人，近6至7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，9成確診時為早期。

郭玟伶指出，過去早期荷爾蒙陽性乳癌被視為「溫和的癌症」，復發風險低，但越來越多研究發現，相較於HER2或三陰性乳癌等荷爾蒙陰性乳癌復發集中在術後3至5年，荷爾蒙陽性乳癌則是術後5年內復發風險較低，卻長達20年存在復發可能性。

無轉移也不能掉以輕心 每5人有1人20年內復發

根據國外最新大型研究，早期荷爾蒙陽性乳癌的第2期癌友，術後20年內每3人有1人面臨復發轉移。此外，研究顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌即使淋巴無轉移也不能掉以輕心，因為每10人就有1人在3年內復發，每5人就有1人在20年內復發。

郭玟伶指出，對抗早期荷爾蒙陰性乳癌就像短跑，術後積極奮戰5年就能減少復發，但預防早期荷爾蒙陽性乳癌復發就像跑馬拉松，建議癌友堅持20年定期追蹤，隨時關注醫療進展，遵從醫囑持續治療，並維持健康生活形態與飲食習慣。

台北榮總副院長曾令民也強調，期待我國藉由強化早期篩檢、持續治療、規律回診追蹤，加速實現2030年癌症死亡率下降1/3的「健康台灣」目標。

▲醫師與早期荷爾蒙陽性乳癌病友提醒要注意癌症復發風險。（記者林惠琴攝）

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