自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

20年內仍可能復發 勿輕忽早期荷爾蒙陽性乳癌

2024/10/09 05:30

▲乳癌治療後仍要定期回診；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲乳癌治療後仍要定期回診；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

47歲鋼琴老師許小姐，34歲時莫名咳嗽半年與觸摸乳房有硬塊就醫，確診少見的早期「三陽性乳癌」，也就是3種荷爾蒙受體呈現陽性，配合醫囑治療與按時追蹤，沒想到9年後，胸側皮膚冒出濕疹，化驗後發現是乳癌復發！

台灣癌症基金會於7月24日至8月12日，針對第1至3期早期荷爾蒙陽性乳癌病友進行線上問卷調查，總計回收715份有效問卷。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，結果發現，約9成早期病友擔心復發，確診5年內近4成「非常擔心」，但5年後就降為2成4。另外，逾5成不知道早期荷爾蒙陽性乳癌術後20年內仍有1至5成復發風險，且近1成低估長期復發風險。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶表示，乳癌為我國婦女發生率癌症首位，每年約新增1.5萬人，近6至7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，9成確診時為早期。

郭玟伶指出，過去早期荷爾蒙陽性乳癌被視為「溫和的癌症」，復發風險低，但越來越多研究發現，相較於HER2或三陰性乳癌等荷爾蒙陰性乳癌復發集中在術後3至5年，荷爾蒙陽性乳癌則是術後5年內復發風險較低，卻長達20年存在復發可能性。

無轉移也不能掉以輕心 每5人有1人20年內復發

根據國外最新大型研究，早期荷爾蒙陽性乳癌的第2期癌友，術後20年內每3人有1人面臨復發轉移。此外，研究顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌即使淋巴無轉移也不能掉以輕心，因為每10人就有1人在3年內復發，每5人就有1人在20年內復發。

郭玟伶指出，對抗早期荷爾蒙陰性乳癌就像短跑，術後積極奮戰5年就能減少復發，但預防早期荷爾蒙陽性乳癌復發就像跑馬拉松，建議癌友堅持20年定期追蹤，隨時關注醫療進展，遵從醫囑持續治療，並維持健康生活形態與飲食習慣。

台北榮總副院長曾令民也強調，期待我國藉由強化早期篩檢、持續治療、規律回診追蹤，加速實現2030年癌症死亡率下降1/3的「健康台灣」目標。

▲醫師與早期荷爾蒙陽性乳癌病友提醒要注意癌症復發風險。（記者林惠琴攝）

▲醫師與早期荷爾蒙陽性乳癌病友提醒要注意癌症復發風險。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中