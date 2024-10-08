早睏還是沒精神 睡眠呼吸中止症真惱人

▲懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。（馬偕醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

43歲李先生早睡仍精神不濟，且睡眠常常呼吸中斷10幾秒後再用力抽氣，讓枕邊人十分憂心，原來問題出在睡眠呼吸中止症，所幸經過手術治療後，終於一夜好眠，又是一尾活龍！醫師提醒，睡眠要「重量更重質」，有相關困擾者，應就醫安排睡眠檢查，找到原因。

手術改善缺氧 終於可一夜好眠

馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫表示，台灣約15%至30%成年人受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦，常見原因包括肥胖、顱顏比例異常、淋巴組織肥厚、鼻腔狹窄及咽喉肌肉結構鬆弛，不僅影響白天精神及枕邊人睡眠品質，長期不治療更會大幅提升高血壓、心臟衰竭、心血管疾病、中風等風險。

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林建甫指出，李先生經睡眠檢查發現睡眠呼吸中止指數（AHI）為36.5次／小時（正常值AHI〈5次／小時）。經內視鏡評估發現嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大、舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。由於病人排斥長期配戴陽壓呼吸器，於是以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術，同時以藥物控制鼻部症狀。

李先生手術歷時約2小時順利完成，術後2天出院，術後2個月追蹤睡眠檢查，缺氧及窒息情況已幾乎完全改善，且睡眠週期更完整。

李先生說，術後一夜好眠，睡醒後精神百倍，就連枕邊人也可以一覺到天亮，直呼好像年輕20歲，長途開車安全感也相對增加，笑稱「又是一尾活龍」！

不過，林建甫提醒，並非所有阻塞型睡眠呼中止症患者都適合手術，以扁桃腺及舌根組織肥大、非肥胖者的效果最佳，且病人於術後仍要維持體重控制，改善張口呼吸習慣、保持規律運動，才能延續手術療效，夜夜好眠。

▲懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。（馬偕醫院提供）

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